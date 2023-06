Plongez dans le Musée Somme 1916 avec Thierry Gourlin à Albert (80)

Thierry Gourlin nous a accueillis pour découvrir les 250 mètres de galerie sous la ville d'Albert pour découvrir le musée Somme 1916, consacré à la bataille de la Somme pendant la grande guerre.

Durant ce hors studio, plongez à 10 mètres sous terre pour découvrir des objets et des armes d'époques, des reconstitutions et une immersion au cœur d'une tranchée attaquée par les tirs et obus.

Vous en profiterez pour lire les pancartes d'informations, et poussez vos recherches grâce à des QRCodes permettant de découvrir encore plus d'images et de vidéos concernant les sujets abordés.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du musée Somme 1916.