A la découverte de la commune de Pierre Perthuis

Situé dans l’Yonne entre Vézelay et Bazoches le petit village de Pierre-Perthuis dans l’Yonne est un site unique, une véritable carte postale mise en valeur par ses trois jolis ponts et sa petite église perchée

Pierre-Perthuis est un haut lieu touristique du Nord du Morvan où de nombreux film et téléfilm ont été tournés comme « La grande vadrouille » de Gérard Oury ou "La révolte des innocents" de Philippe Niang

Le site des « Deux ponts »

Pierre-Perthuis est traversé par la rivière la Cure et le site des « Deux ponts » est une base de départ pour le canoë-kayak.

Il y a en réalité 3 ponts à Pierre-Perthuis, l'un, le plus modeste; nommé "pont du Vearnais" sur le ruisseau de Bazoche, a été reconstruit en 1851, sur l'emplacement d'un plus ancien qui se trouvait sur la Via Agrippa.

Le « Petit pont » est le plus ancien. Posé sur la cure, ce pont en arc d'une largeur de 4 mètres dont la chaussée est entièrement empierrée est antérieur à 1770, date gravée dans la pierre .

Le « Grand pont » ou viaduc est vraiment spectaculaire il date de 1874. Son arche unique s’élève à 33 mètres, il permet le passage de la route et ainsi désenclave Pierre-Perthuis.

« La scène Faramine »

Situé à Précy-le-Moult, sur la commune de Pierre-Perthuis, « La scène Faramine » est une association culturelle et un lieu de fabrication et de diffusion de spectacles vivants au cœur d’un village de 200 habitants

Son projet : Partager des aventures artistiques et humaine en milieu rural, créer du lien, favoriser les approches et les regards sur la culture et donner une visibilité particulière à la danse.

L’Hotel restaurant « Les deux ponts » et l’atelier de conserves « Voilà ! »

Situé à Pierre-Perthuis , aux portes du Parc Régional du Morvan, l’hôtel restaurant « Les deux ponts » propose une halte plus qu’agréable dans l’esprit des chambres d’hôtes et une cuisine simple réalisée avec des produits frais et locaux.

Voilà ! l’atelier de conserves : Depuis 2020, Philippe , le chef, concocte en bocaux des tartinades, des plats individuels, des desserts, qualité « restaurant » au plus possible local, sans gluten, sans additifs et la plupart des bocaux sans lactose également.

Ces bocaux-repas sont la possibilité de faire des emplettes pour un pique-nique ou de déguster ces mets à la maison.

Vauban et Pierre-Perthuis

Pierre-Perthuis a longtemps été un endroit stratégique, situé à la limite du royaume de France et du Duché de Bourgogne.

Ce fut donc une place forte dont le château a subi les assauts de la guerre de Cent Ans. Aujourd’hui, il n'en reste que quelques ruines.

La châtellenie de Pierre-Perthuis, est l’une des plus anciennes du Morvan, suscitait la convoitise des rois de France et d'Angleterre et des ducs de Bourgogne, avant d'être achetée par Vauban en 1680. Vauban dont le château de Bazoches se trouve à 5 km seulement de Pierre-Perthuis.

« Le moulin de Vézelay » à Fontenay près Vézelay

Situé dans le hameau de Soeuvres, au lieu-dit « Les Chenevières » dans le Parc Régional Naturel du Morvan , « Le moulin de Vézelay » est un hébergement de tourisme multiple avec des chambres d’hôtes, des gites, des studios PMR, une table d’hôtes, des salles de séminaire, un espace détente et des ateliers zéro déchet et bien-être.

Ancienne propriété de Vauban, « Le moulin de Vézelay » est aussi un lieu dédié à la nature grâce à un pôle canin qui promeut le bien-être animal avec de l'éducation canine, des balades de groupe, des massages détente et des stages pour être en lien avec son chien ainsi que des stages PECCRAM ; une ferme pédagogique pour travailler sur notre rapport à l'animal ; et des séjours thématiques, des stages et des balades pour découvrir le patrimoine culturel et naturel local.

