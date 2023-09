Balade à la découverte des commune de Vincelles et Vincelottes

A 14 km au sud d'Auxerre, les communes voisines de Vincelles et Vincelottes se situent entre la rive gauche de l'Yonne et le canal du Nivernais, à deux pas des vignobles de Saint Bris et d'Irancy.

Madame de Staël et la château de Vincelles Le château a été construit vers 1775 par Edmé Germain VILLETARD, alors écuyer du Roy. En 1804, il appartient à Monsieur BIDERMAN, banquier suisse, et c'est en 1806 que Madame de Staël s'y installe avec ses deux enfants. Germaine de Staël Fille de Necker, ministre des finances de Louis XVI, femme de lettres, elle a publié des écrits politiques déplaisant à Napoléon qui l'exile à plus de 40 lieues de Paris ... A Vincelles. "Cycle Divin" A Vincelottes, Gregory Millet a créé "Cycle Divin" . Une société qui vous propose de partir à la découverte des vignobles et des vins de l'Yonne sur des circuits adaptée , le tout en vélo électrique. Gregory Millet, "Cycle Divin" à Vincelottes © Radio France - Catherine Marchesin Découverte des paysages, des vins, du travail des vignerons et initiation à la dégustation des grands vins. L'Auberge les tilleuls A Vincelottes, Alain Renaudin règne sur les cuisines du restaurant "L'auberge les tilleuls" depuis plus de 40 ans. Alain Renaudin et Benjamin Lemaire dans les cuisines de l'Auberge des Tilleuls © Radio France - Catherine Marchesin Située sur les bords de l'Yonne et au pied des collines d'Irancy, venez y découvrir une cuisine gastronomique élaborée à partir de produits frais et locaux. Le port de Vincelottes Situé le long de l'Yonne, le village de Vincelottes a possédé pendant plusieurs siècles un port . L'intérieur de l'ancien cellier à Vincelottes © Radio France - Catherine Marchesin Le nom du village de « Vincelottes » vient du latin vini cellulae , cellules pour le vin, il fait donc référence à l'ancien cellier construit par les moines cisterciens de l'abbaye de Régny entre la fin du xie siècle et le début du xiie siècle. Le Cellia Le Cellia est une brasserie -pub situé à Vincelottes au bord de l'Yonne dans l'ancien cellier des moines cisterciens de l'Abbaye de Régny Le Cellia à Vincelottes © Radio France - Catherine Marchesin Regis Renaudin Patier, Le Cellia à Vincelottes © Radio France - Catherine Marchesin Régis Renaudin Patier, dans une déco digne d'un pub, vous y propose une cuisine simple et goûteuse à des prix très raisonnables.