Ici c'est l'Yonne dans la quartier Saint Pierre d'Auxerre

Dès la fin du XI°, autour de l'abbaye St Père en Vallée, s’installe un quartier nouveau peuplé de vignerons et d’artisans. Aujourd'hui ce quartier abrite de nombreux commerce et le théâtre d'Auxerre.

Aujourd'hui c'est un quartier très animé avec des boutiques et de nombreux restaurants.

L'église Saint Pierre

Cette église apparaît parfois sous le nom de Saint-Pierre-en Vallée. Construite dans le vieux quartier des vignerons qui la financèrent, elle a été bâtie dans un ancien ensemble monastique dont il reste un bâtiment occupé par la MJC. On peut encore y admirer la salle du chapitre.

Le porche de l'enceinte de l'Abbaye Saint Pierre à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Ouvrant sur la rue Joubert, le portail d'entrée de l'ancienne abbaye a probablement été élevé en 1530-1540. Il est fortement inspiré par le portail Castelnuevo de Naples. Les deux personnages représentés sont Cérès et Noé. Une association entre tradition mythologique et biblique, typique de l'époque Renaissance.

Eglise Saint Pierre © Radio France - Karine Decalf

Le restaurant l'Aspérule

Il faut passer la porte de l'Aspérule pour entrer dans un petit écrin chaleureux. Une cuisine simple et très goûteuse qui associe les produits locaux au savoir faire de la cuisine japonaise.

La salle du restaurant "L'Aspérule" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Armand Lemineur, restaurant "L'Aspérule" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Les chefs Hidechika et son épouse Marie réalisent des plats à base de produits frais et de saison avec des associations de saveurs surprenantes et délicieuses. Ajouter à cela l'expérience d'Armand Lemineur, le sommelier et maître d'hôtel ... "L'Aspérule"est l'une des meilleures adresses d'Auxerre.

"In Situ" Café Librairie d'art

"In Situ" est un lieu hybride dans une ambiance conviviale et tournée autour du monde la culture artistique :

"In Situ" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

La librairie/papeterie (adultes et jeunesse) qui se complète par la vente de produits dérivés de l'art comme des œuvres d'art et des objets issus de l'artisanat d'art. Cela en fait une véritable boutique de musée ! On peut aussi y découvrir des expositions et participer à des ateliers.

"In Situ" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Café-Restaurant" In Situ" © Radio France - Karine Decalf

Le café/restaurant se développe donc dans un cadre atypique, et ceci dans une démarche axée autour d’assiettes et de planches équilibrées et faites maison, avec une offre de produits locaux et de qualité, mais également d’encas sucrés et de boissons.

"Le bistrot des amis"

Situé au 44 rue du pont à Auxerre, "Le Bistrot de amis" est un véritable bistrot de quartier.

Le bistrot des amis, Alexandre et Jean Baptiste Boutonnet © Radio France - Karine Decalf

Alexandre Boutonnet et son papa Jean Baptiste vous y accueille dans une ambiance très familiale et vous propose une cuisine simple et familiale