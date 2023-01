Julien Barat est Luthier au Crès, on l'appelle "Cy"

Il s'appelle Julien Barat et il est Luthier... C'est à l'âge de 10 ans qu'il découvre la guitare, c'est un autodidacte, à cette époque il fait en sorte de répéter les gestes et morceaux joués par son grand frère et ses copains...