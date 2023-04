Du piano, des arbres et un concours!

"Un piano sous les arbres" se prépare à sa 15ème édition. Le festival réitère aussi un concours pour réaliser l'affiche 2023. L'occasion d'un blind-test piano...

RDV du 24 au 27 août au Parc de l’Orangerie à Lunel-Viel pour le festival Un piano sous les arbres .

Deux bonnes nouvelles:

- Le festival vient d'entrer au Petit Fûté

- Pour la 4ème année, chacun a la possibilité d'envoyer 1, 2 ou 3 projets au choix, dessin, illustration, peinture… ce qui vous inspire mais avant le 23 avril !

Le gagnant sera désigné en mai et son affiche sera utilisée comme visuel sur tous les supports (site internet, affiche, programme…). Il gagnera en plus 250 € et un pass pour deux personnes pour accéder à tous les concerts du festival 2023.

Moi je me suis mise au piano mais pas sûr que ce soit une réussite😉