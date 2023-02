Espelette fête les 150 ans d'une institution

Espelette nous a accueillis cette semaine, nous nous sommes installés à l'hôtel-restaurant Euzkadi, nous avons parlé de course en montagne, d'un journal bimestriel et d'équitation.

Espelette, village labourdin dont les habitants sont les Ezpeletar est entouré d'Ustaritz, Larressore, Itxassou, Souraïde, Ainhoa et la commune de Baztan en Hegoalde. Il est situé à une vingtaine de kilomètres et est surtout connu pour le célèbre Piment d'Espelette, mais il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce village.

Hôtel-restaurant Euzkadi

C'est en 1873 que l'hôtel-restaurant Euzkadi voit le jour sous forme, à l'époque, d'auberge, en plein bourg d'Espelette. Il est aussi le lieu de naissance d'un plat, qui est aujourd'hui devenu une spécialité du Pays Basque : l'axoa.

Cette année, l'établissement fête ses 150 ans et pour l'occasion, le patron actuel, Auxtin Darraidou a plein d'idées de célébrations. Il aimerait propose une animation tous les mois de l'année 2023, et ça va commencer dès le 5 mars prochain avec dès midi et jusqu'à pas d'heure un grand repas auquel sont invités tous les Ezpeletar, les clients fidèles, les fournisseurs, les autres restaurateurs... le tout accompagné d'animation musicale.

Ñapurrak

Association sportive créée en 1974, Ñapurrak rassemble aujourd'hui plusieurs activités sportives : athlétisme, force basque, pelote basque et est également l'organisatrice de La Course des Crêtes . Cette course existe depuis une quarantaine d'années et au fil des ans les formules ont évolué pour aujourd'hui arriver à celle composée de plusieurs courses : une course nocturne (7,5 km), une randonnée gratuite (15,5 km), une marche miam-miam (16,7 km), une course de 28 km, une marche nordique de 14 km, une course de 21 km, une course de 14 km, une course de 7 km (une course inédite de 45 km avait été proposée en 2022 à l'occasion de la 45ᵉ édition). Pour l'édition 2023, les inscriptions sont ouvertes depuis le premier janvier et sont encore accessibles depuis leur site internet .

L'association Ñapurrak avait, dans les années 90, construit une maison qui, aujourd'hui encore, est à elle et qu'elle partage avec d'autres associations du village et des alentours ; ce qui démontre l'importance de Ñapurrak au sein d'Espelette.

Biper Berri 2.0

Biper Berri, c'est un journal qui avait été lancé il y a plus de 40 ans dans le village et qui paraissait tous les mois. Il s'est essoufflé au début des années 2000 et c'est très récemment, qu'un groupe de 4 copains a décidé de le remettre au goût du jour sous l'appellation "Biper Berri 2.0". Il est édité tous les deux mois et est ensuite distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du village. On y trouve uniquement des articles et des brèves qui concernent le village, avec des actualités, des anniversaires souhaités, des agendas... le tout financé par des donations et des collectes de fonds des entreprises des alentours.

Le Biper Berri 2.0 de janvier-février 2023 © Radio France - Ainhoa Altuna

Le centre équestre Oreka

C'est un centre équestre que l'on trouve à côté du camping Biper Gorri d'Espelette et dont le nom, Oreka , l'équilibre, qualifie bien l'état d'esprit qui règne là-bas. Maddi y propose des cours d'équitation dès 6 ans, que ce soit sur le cheval, mais propose également tout un travail à pied autour des équidés. Il y a aussi possibilité d'y passer ses galops, mais aussi de participer à des stages pendant les vacances scolaires et le centre accueille aussi des centres de loisirs.

À Oreka, vous pouvez louer des box pour vos chevaux et des places sont encore disponibles, pour cela, vous pouvez appeler Maddi au 06 24 56 16 54.