Licq-Atherey, village souletin à la forte dynamique

Licq Atherey, village souletin de "Haute Soule", se situe à environ 100 km de Bayonne. Il est entouré de 6 villages ! Etchebar, Lichans-Sunhar, Laguinge-Restoue, Haux, Larrau et Sainte Engrace. Ses habitants sont les Ligiar.

Restaurant L'Irrintzina

C'est en octobre 2022 qu'il a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir de son gérant, Jean Chutahandi mais aussi et surtout des Ligiar. Autrefois une pizzeria, ce lieu a été complètement rénové et mis à l'image de son patron pour y proposer aujourd'hui de la cuisine travaillée et faite de produits locaux. L'Irrintzina propose chaque semaine un menu différent composé de deux entrées, deux plats et deux desserts, avec, à chaque fois, une viande et un poisson ; un menu ouvrier est également proposé les midis de semaine.

L'établissement est ouvert du mardi au dimanche, midis et soirs, la réservation est conseillée et se fait au 06 25 68 82 85.

La légende des Laminak

On dit qu'elle est née à Licq Atherey, bien que d'autres récits similaires à celui-ci soient présents dans plusieurs communes du Pays Basque. Elle raconte comment les laminak, personnages de la mythologie basque, ont laissé leur trace lors de la construction d'un pont qui aida les habitants à relier les deux rives de leur village.

Aujourd'hui, il ne reste de ce mythe qu'une plaque sur ce fameux pont ainsi que cette belle histoire que les habitants aiment se transmettre de génération en génération.

La ferme Ansola

C'est il y a un an et demi que Bastien Garat a décidé de déménager son exploitation à Licq Atherey. Il élève des porcs noirs de type Kintoa et fait d'ailleurs partie de l'AOP (AOP qui inclue Licq Atherey dans son territoire).

C'est en sortant de ses études agricoles et en reprenant des terres que Bastien a décidé d'élever des porcs Kintoa car ce sont des bêtes agréables, et avec lesquelles il est possible d'aller au but du produit lors de l'abattage, "tout est bon dans le cochon" comme il aime à rappeler.

La ferme Ansola propose des colis de viande fraiche, mais également des salaisons ainsi que des bocaux que vous pouvez retrouver dans certains commerces souletins (ex : Xirikota à Mauléon).

Le Rallye des Cimes

Créé il y a un peu plus de 70 ans, en 1951, le Rallye des Cimes est aujourd'hui un rendez-vous incontournable dans l'agenda de Licq Ahterey. C'est le maire de l'époque, qui, à la suite de la guerre, avait gardé une voiture Jeep afin de pouvoir porter des denrées aux villages voisins plus isolés qui a eu l'idée de lancer un défi à d'autres habitants propriétaires de ce genre de voiture : cap ou pas cap d'arriver là-haut avec la voiture.

Au fil des années, les voitures évoluant, la course est devenue une épreuve de vitesse d'un point de départ à un point d'arrivée, puis les voitures ont laissé place aux buggys.

Chaque année, le rallye a lieu le premier week-end du mois de septembre et fait partie des rendez-vous incontournables de Licq Atherey.