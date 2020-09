Anna Ruiz-Delval Responsable du Centre d'Education au Patrimoine "Ospitalea"

Anna Ruiz-Delval est responsable du Centre d'Education au Patrimoine Ospitalea à Irissarry depuis 2018. Cette jeune femme originaire d'Auch est passionnée depuis toute jeune par le patrimoine naturel et culturel.

Anna Ruiz-Delval a grandi à Auch, elle fait une prépa de lettres à Toulouse et pense se diriger vers l'enseignement. Mais elle est vraiment attirée par la culture, le patrimoine et fait une Fac d’histoire et un mémoire sur "Les élites mexicaines au 18ème siècle" puis elle rentre en master pro "valorisation du patrimoine" à Montpellier.

Anna rentre ensuite au "Musée Fabre" de Montpellier, elle passe le concours de la fonction publique pour être titularisée dans ce très grand musée et s’occupe des projets autour du mécénat. Elle réussit le Concours d'attaché de conservation, et postule pour le Centre d'Éducation au Patrimoine Ospitalea à Irissarry en 2018. Anna Ruiz-Delval réalise ainsi son souhait de venir ici au Pays Basque depuis quelques années…