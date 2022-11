Ascain, le village aux pieds de La Rhune

Ascain, village du Labourd niché aux pieds du sommet de La Rhune, entouré de Ciboure, Saint Jean de Luz, Urrugne, Saint Pée sur Nivelle, Sare et Bera (hegoalde). Ses habitants sont les Azkaindar et sont de vrais amoureux de leur village.

Café Plazan

Aujourd'hui géré par Maider Laduche, Plazan est un café qui se trouve en plein centre du village. Il a une grande histoire puisque Maider est la troisième génération de cet établissement. Comme elle le dit, cet endroit, c'est chez elle, c'est son salon, on y trouve une décoration typique avec un joli comptoir, des poutres apparentes et une cheminée. Pour un café, l'apéritif ou encore le goûter avec une gaufre ou un gâteau basque, il fait bon s'installer autour d'une table à Plazan.

Ikasleak

Groupe de danse basque créé il y a 50 ans, Ikasleak compte aujourd'hui un peu plus de 70 danseurs âgés de 6 à 23 ans. Ils proposent des cours de danse basque, d'abord labourdines, mais aussi des danses des autres provinces du Pays Basque.

En juin 2023, le groupe fêtera ses 50 ans, l'occasion pour eux de rassembler les différentes générations de danseurs et de faire une jolie fête autour de la culture basque. Si vous êtes un ancien danseur du groupe et que vous souhaitez participer à ce cinquantième anniversaire, vous pouvez vous rendre à l'une des répétitions qu'ils vont organiser, toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook.

BéAna D.

Atelier de couture installé dans la ZA Larre Lore d'Ascain depuis un peu plus de deux mois, BéAna D. existe depuis un peu plus longtemps, auparavant situé à Saint Pée sur Nivelle. Béatrice Dolosor est passionnée de travaux manuels et surtout de couture depuis toujours et c'est tout naturellement qu'elle s'est lancée dedans pour en faire son activité professionnelle. Retouches, confection de patronages ou encore création de vêtements sur mesure, tout est possible chez BéAna D.

À partir du mois de décembre, Béatrice proposera des services de couture à domicile tous les 2° dimanches des mois sur Ascain et Saint Pée sur Nivelle. Si vous êtes intéressé par ce service à domicile, vous pouvez la contacter par mail au beanadkreazio@gmail.com ou par téléphone au 06 33 84 67 92.

Béatrice compte mettre en place des cours de couture à compter de janvier prochain, affaire à suivre sur sa page Facebook.

Elgarrekin

C'est l'association sportive du village d'Ascain. On y trouve plusieurs sections sportives : Athlétisme, Cyclisme, Randonnée, Basket, Course Hors Stade et Rugby. C'est du rugby que nous avons parlé ce dimanche matin avec Xabi Désert, et à Ascain, ils accueillent les enfants dès 4 ans pour le "baby rugby", lors duquel ils proposent une initiation autour de jeux et d'ateliers de motricité. Ce n'est qu'à partir de 6 ans que les enfants commencent à jouer réellement au rugby.

Cette année, une équipe féminine a vu le jour avec une petite quinzaine de filles, mais ils sont toujours à la recherche d'autres joueuses pour pouvoir envisager l'éventualité de compétition.

Elgarrekin Rugby vient d'ouvrir une boutique avec des produits dérivés du club, rapprochez-vous de Frédo Désert pour plus d'informations.