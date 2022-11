Barcus, le village souletin à la forte dynamique

Tout à l'Est du Pays Basque, le village de Barcus est plein de surprises avec une forte dynamique de ses habitants, de l'agriculture à la culture en passant par le sport et l'histoire, c'est un lieu riche et plein de belles surprises.

Barcus, village d'environ 700 habitants, situé à environ 100 kilomètres de Bayonne, et partagé entre les bassins de vie de Mauléon-Licharre et Oloron Sainte Marie. Il est entouré de 15 communes partagées entre le Pays Basque et le Béarn. Ses habitants sont appelés Barcusiens ou Barkoxtar.

Chez Chilo

Hôtel-restaurant depuis 4 générations, Chez Chilo est un lieu très accueillant, aujourd'hui géré par Arnaud et Marina Chilo, frère et sœur.

Vous y trouverez plusieurs chambres à ambiances différentes, décorées avec goût, mais également un restaurant gastronomique raffiné dans lequel la carte est renouvelée à peu près tous les dix jours. L'établissement se situe en plein centre du village et sa situation permet d'avoir une super vue sur le mont Ahargo.

Histoire et situation du village

Barcus est le village du Pays Basque nord le plus à l'est et il est l'avant-dernier avant le Béarn. Il est entouré de 15 autres communes dont 7 sont au Béarn et 8 au Pays Basque. Même s'ils sont à plus au moins 15 minutes de la sous-préfecture béarnaise Oloron Sainte Marie, les Barcusiens/Barkoxtar sont indéniablement basques, et plus encore, souletins. La dynamique du village est très forte, surtout au niveau agricole.

Barkoxe Bizi

Association créée il y a environ 5 ans, Barkoxe Bizi a pour but de fédérer les autres associations présentes dans le village, mais également de s'occuper de dossiers comme le tiers lieu présent à Barcus. Ils organisent toutes sortes d'activités et animations tout au long de l'année afin que les villageois aient de quoi faire tout le temps sans avoir à aller dans les villes et villages des alentours. Des ateliers sont aussi mis en place comme des cours de guitare le samedi matin ou des ateliers d'arts plastiques le mercredi matin. Pour toute information ou inscription, vous pouvez les contacter au 06 33 79 97 25 ou par mail à contact@barkoxe-bizi.com. Vous les trouverez très facilement sur facebook.

Avenir de Barcus

C'est le club de rugby du village. Créé il y a 50 ans, il regroupe aujourd'hui les villages de Barcus et Menditte. L'équipe 1 joue pour cette saison 2022-2023 en Fédérale 3 et est dans une poule qui lui permet d'avoir de jolis derbys contre d'autres équipes du Pays Basque, mais aussi des voisins béarnais. L'Avenir de Barcus accueille des jeunes dès l'école de rugby et jusqu'en sénior.