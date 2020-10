Beñat Eyherabide du groupe Otxalde

Beñat Eyherabide a toujours baigné dans l’univers de la musique depuis son plus jeune âge, sa mère était pianiste et son père chantait. A 7 ans il apprend le txistu, et vers l’âge de 18 ans il s’oriente vers le chant basque. Professionnellement Beñat fait une carrière dans l’enseignement et la direction d’établissements scolaires sur Hasparren, Cambo ou encore Bayonne.

Avec son frère Marc il monte le groupe Otxalde en 1975, et ils choisissent ce nom en hommage à "Otxalde" un dounier facteur de Briscous de la fin du XIXème siècle.

Aujourd’hui à la retraite Beñat Eyherabide peut s’adonner à sa passion pour la musique, il est chanteur et aussi mélodiste au sein du groupe Otxalde. Otxalde se produira au Cabaret La Luna Negra le 24 octobre, et le 8 novembre à Urcuit.