David Alonso, le Directeur Général d'YpoCamp Loisirs Evasion

David Alonso est le Directeur Général de Ypocamp Loisirs Evasion, la concession de campings car et caravanes créée par son père. Depuis que David a intégré l’affaire familiale en 2OO1 elle ne cesse de s’agrandir, et il a de beaux projets pour les mois à venir.

David Alonso a choisi de rejoindre l’entreprise familiale Ypocamp Loisirs Evasion en 2001, après avoir travaillé dans l’hôtellerie. C’est en 1991 que son père Jean-Marie, alors peintre en bâtiment achète un camping-car pour le louer. Puis il y a aura un, puis deux, et jusqu’à 8 autres véhicules stockés dans l’entrepôt de peinture. Très vite cela devient une activité à part entière et Jean-Marie Alonso laisse son activité de peintre. David a donc baigné dans cet univers depuis son plus jeune âge et il rejoint l’entreprise en 2001. Très rapidement les choses évoluent : une nouvelle concession est ouverte à Irun en 2005, en 2012 le rachat d’une concession à Villeneuve sur Lot, en 2018 la création de Loisirs 40 à Dax.

Dans les projets de la famille Alonso il y a cette année la rénovation de la concession de Pau, et la recherche d’un terrain sur Bayonne et ses environs pour agrandir la concession de Bayonne.