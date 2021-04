Elodie Ondarts, co-fondatrice de Geriza, la coopérative des professionnels du bâtiment

Elodie Ondarts a crée la coopérative Geriza à Itxassou, une coopérative qui réunit les professionnels du bâtiment. Geriza regroupe des artisans renommés, 19 coopérateurs, qui répondent à une charte de qualité : « ensemble on va plus loin ». Geriza a été lancée en juillet 2020 à Itxassou.

Elodie Ondarts a lancé la coopérative Geriza en 2020, avec Loic Binder Lacaze ils ont eu l’idée de mettre en lien les artisans locaux avec les clients pour les accompagner dans le projet de construction, depuis le permis de construire jusqu’à la remise des clés.

Elodie a toujours voulu travailler de ses mains et en 2011 elle passe un CAP de carreleur mosaïste aux Compagnons du Tour de France à Anglet, elle poursuivra par une formation de technicien d’études du bâtiment. En 2013 elle se lance à son compte et crée « Archi Déco », l’entreprise évolue très favorablement pendant 5 ans, mais un impayé l’oblige à liquider son entreprise en 2018.

Eloise avait cette idée de coopérative en tête depuis quelques temps déjà, et la rencontre avec Loic Binder Lacaze, commercial, lui a permis de lancer Geriza en juillet 2020. Aujourd’hui la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) compte 19 coopérateurs tous corps d’état, elle est installée à Itxassou, et regroupe des artisans renommés qui répondent à une charte de qualité : « ensemble on va plus loin ». ,