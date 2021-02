Juhane Dascon, chargé d'accompagnement de startup à l'Estia

Juhane Dascon est aussi administrateur de l’institut culturel basque depuis presque 10 ans, il est chargé d’accompagnement de Start Up à l’Estia, et il est aussi organisateur de « l’Africa Bask Challenge » qui accompagne 40 jeunes basques et africains dans la création d’entreprises.

Juhane Dascon a grandi en Soule et se lance dans des études d'Histoire Géographie car au départ il voulait être professeur des écoles. En 2002 il part faire sa maitrise à Tahiti, un an après il fait un DEA orienté vers les espaces ruraux à Toulouse et sera rattaché à l'Institut Français de Recherche au Kenya et Kilimandjaro.

C'est en 2010 qu'il postule à l'Estia (l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles), d'abord sur un poste de gestion et communication, puis il rejoint l'équipe d'accompagnement de start-up.

Juhane Dascon est aussi impliqué dans la vie culturelle locale : il est administrateur de l'Institut Culturel Basque depuis une dizaine d'années, et il est aussi à l'initiative de plusieurs spectacles : pastorales, mascarades, ou spectacles avec le chanteur souletin Pier Pol Berzaitz.