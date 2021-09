Kristian Frédric, Directeur de la Compagnie "Lézards qui bougent"

Kristian Frédric est metteur en scène, directeur de la Compagnie Lézards qui bougent qu’il créé en 1989. Kristian est né en Champagne, il a grandi à Paris, et il part très jeune de chez lui. Pendant quelques années, il vit des moments difficiles, dans la rue, flirtant avec le milieu des voyous. La rencontre avec Jacques Fontan, directeur d’art dramatique est cruciale, puisqu’il le sortira de la rue, et Kristian Frédric ne quittera plus cet univers du théâtre. Jacques Fontan jouera un peu le rôle de père adoptif et l’ouvrira à d’autres univers.

C’est en 1991 qu’il arrive au Pays Basque, rencontre Dominique Burucoa alors directeur de la Scène Nationale de Bayonne, avec qui il monte le projet d’adapter « La lettre au Général Franco" en 1992.

Puis les projets s’enchainent pour ce passionné de théâtre, en 2012 la rencontre avec Peter Theiler, le Directeur de l’Opéra de Nuremberg le fait plonger dans ce nouvel univers.

Depuis, entre écriture et mise en scène, il enchaine les opéras contemporains,. Et s’il est en train d’écrire un livret pour l’opéra de Montréal sur « La lettre au Général Franco » avec une mise en scène prévue en 2025, les projets de Kristian Frédric sont très nombreux pour les mois et les années à venir. Que ce soit avec sa compagnie "Lézards qui bougent" ou dans l'univers de l'opéra.