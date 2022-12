Lecumberry, village de la vallée d'Hergarai

Lecumberry, village de Basse Navarre situé à environ 60 kilomètres de Bayonne et limitrophe de 8 communes, notamment, Estérençuby, Mendive ou encore Behorléguy en Iparralde et Larraun mais aussi Ochagavia en Hegoalde. Ses habitants sont les Lekunberritar.

L'Étape des Bergers chez Larrañeta

C'est pendant la période Covid que Gilles Gachen et sa famille décide de racheter l'établissement, alors mis à la vente par ses anciens propriétaires. À la base agriculteurs, ils cumulent aujourd'hui travail à la ferme et restauration. Une réelle aubaine pour le village qui retrouve de la vie grâce à lui. Gilles est également à l'origine de plusieurs événements dans le village, comme la foire au bélier, le tournoi de mus ou encore un tournoi de pétanque. L'Étape des Bergers est ouvert toute l'année et vous accueille pour vous servir un repas chaud avec de bons produits de la ferme !

Hergarai Bizi

Association qui regroupe tous les villages de la vallée d'Hergarai, Hergarai Bizi a été créée avec le but de rassembler ces villages et leurs habitants, mais par ailleurs d'y instaurer une dynamique, notamment afin que les visiteurs qui, habituellement, ne faisaient que la traverser s'y arrêtent. Ils organisent, entre-autres, les "Portes Ouvertes de la Vallée" tous les deux ans, aux alentours du 20 septembre, à chaque fois dans l'un des villages et ils y proposent une course en montagne "Ttutturu trail" ainsi qu'un marché.

Poterie Navarraise

Issu d'une famille de potiers, Paul Carriquiry est lui-même devenu potier et s'est installé avec sa compagne à Lecumberry. Il fabrique des objets qu'il qualifie d'utilitaires, c'est-à-dire des objets du quotidien, accessibles au niveau de leurs tarifs afin que les clients puissent les utiliser dans leurs vies courantes. Vous pouvez bien entendu aller le voir dans son atelier qui se situe à l'entrée du village et sinon ses produits sont disponibles à la vente sur le site internet.

Ferme Menddia

Troisième génération d'agriculteurs, éleveurs et transformateurs de lait en fromage, Maider Goyheneix et Jean-Marc Cachenaut font partie des trois producteurs de fromage de brebis du village. Ils possèdent des brebis manex tête noire ainsi que manex tête rousse et transforment eux-mêmes leur lait en fromage à la ferme. Si vous voulez leur en acheter, il faudra vous rendre à la ferme Menddia, mais pas avant le printemps, car, n'étant actuellement pas la saison, ils n'ont pour l'instant plus de fromages en stock.