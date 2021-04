Marion Woirhaye, créatrice de Wikicampers, spécialiste de la location de camping-cars et du voyage nomade

Marion Woirhaye a lancé Wikicampers en 2012, elle s'inscrit aujourd'hui comme une des références de la location de camping-cars et vans, en France. Wikicampers vous aide dans le choix du véhicule, du voyage, et facilite toutes les démarches administratives ou de prise en main du véhicule.

Marion est une passionnée de voyages, en 2008 elle est partie toute seule, sac à dos en Amérique du Sud, pour découvrir du pays, et apprendre l’espagnol ! Originaire de Champagne, après un début de cursus à Bordeaux en management et gestion des entreprises orienté sport, en 2005 elle vient finir ses études à Bayonne, et ne repartira pas du Pays Basque.

Aujourd’hui Wikicampers emploie 25 collaborateurs sur le site de la technopole Izarbel, et les recrutements sont fréquents au fur et à mesure des évolutions de l’entreprise. Depuis quelques temps il est également possible de louer mais aussi de vendre ou acheter un camping-car ou un van. Wikicampers se positionne comme LE facilitateur de voyages nomades, un mode de vacances hyper plébiscité avec la crise sanitaire.