Olivia Adriaco, animatrice de télé et chanteuse, aujourd'hui paysagiste au Pays Basque

Olivia Adriaco a été animatrice de télé et chanteuse dés 1995 notamment sur M6 et TF1. Depuis 2015 elle a changé de voie et elle est paysagiste au Pays Basque.

Olivia Adriaco a grandi dans le département 78, mais depuis toute jeune elle venait rejoindre une partie de sa famille installée au Pays Basque. Elle a été animatrice de télévision sur M6 entre 1995 et 2000, notamment dans l'émission Hit Machine, et sur TF1 entre 2000 et 2008 avec Bernard Montiel dans "Vidéo Gags". Elle a aussi beaucoup collaboré avec la chaîne "Equidia", elle est elle-même cavalière et a participé à des spectacles équestres).

Olivia Adricao a également écrit dans différents magazines, et elle est aussi productrice, compositrice et interprète. On a pu la voir par exemple sur la scène de l'Atabal en 2012.

Olivia Adriaco a toujours été amoureuse de la nature, des plantes, et des jardins et depuis 2015 elle s'est lancée dans la conception et l'aménagement paysagiste. Elle a crée sa société Blossom Paysage où elle peut laisser parler toute sa créativité.