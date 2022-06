Un dimanche à Ahetze : direction un village dynamique à deux pas de la côte !

Ahetze, est une commune du Labourd à une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Le village est limitrophe de Bidart, Arbonne, Arcangues, Saint Pée sur Nivelle et Saint Jean de Luz. Ahetze se trouve aux portes du littoral basque et a su garder son côté village typique du Pays Basque avec une forte jeunesse dynamique. Les habitants d'Ahetze sont les Aheztar.

Restaurant Hiriartia

C'était il y a 4 ans que Christian Duplaissy décide de monter Hiriartia, ce restaurant typique basque avec Guillaume Etchegorry en cuisine. Ensemble, ils décident d'en faire un endroit accueillant et chaleureux, avec des plats typiquement basques, à la carte et en fonction des saisons. Ils y proposent également tous les jours de la semaine un repas ouvrier qui convient parfaitement à tous les budgets.

Ecurie Fantagaro

Créé en 2013, l'Ecurie Fantagaro est devenu un lieu incontournable du village. Stéphane et Manu en sont à l'origine et y ont développé un véritable endroit dans lequel il fait bon vivre, autour du cheval, mais pas seulement. Si vous allez faire un tour à Fantagaro, vous serez accueillis par divers animaux, tels que, dindons, brebis, poneys, un paon...

C'est un lieu pour toute la famille dans lequel il y a des cours d'équitation, mais aussi la possibilité de faire des balades en poney pour les plus petits.

Au Presbytère d'Ahetze

C'est en 2021 qu'Olivia Seurat a racheté l'ancien Presbytère d'Ahetze pour le transformer en maison d'hôtes. Quatre logements y sont proposés avec de belles prestations. C'est un endroit chargé d'histoire puisque la maison existe depuis 1861 et Olivia nous raconte que des habitants du village lui racontent des histoires et anecdotes qu'ils ont vécues dans cette bâtisse. Olivia vous y accueille tout au long de l'année, que vous soyez du coin pour une escapade lors d'une ou plusieurs nuits ou que vous soyez juste de passage.

L'association Aheztarrak

C'est l'une des associations les plus anciennes du village d'Ahetze. Aheztarrak est une association sportive et culturelle qui propose des activités pour les habitants d'Ahetze et des alentours de tous les âges. Y sont proposés de la danse, du théâtre, du yoga, du fitness, du judo et, ils l'espèrent, une chorale à la rentrée 2022.