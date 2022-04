Un dimanche à Aïcirits

De gauche à droite : Louis Choury, Jean-Claude Maillarin, Juliette Supervielle, Krystel Bockaert et Anhoa Altuna

Aïcirits-Camou-Suhast est un rassemblement de trois communes qui se trouve à un peu plus de 50 kilomètres de Bayonne. C'est un village très dynamique avec beaucoup de choses à visiter mais aussi des activités pour tous les âges toute l'année.

L'auberge Denena

Ouverte depuis une dizaine d'années, l'Auberge Denena est un hôtel restaurant dans lequel il fait bon vivre et qui fait vivre tout le village. Jean-Philippe et Krystel vous y donnent rendez-vous pour un repas avec des produits locaux et une cuisine familiale en menu ou à la carte. Ensemble, ils ont, à leur manière, redonné vie au village quand, il y a 10 ans, à l'initiative de la mairie, ils sont venus de région parisienne pour monter cette affaire.

Le château de Camou

D'abord en bois puis ensuite reconstruit en pierre, la maison fortifiée, appelée château de Camou a traversé les siècles pour aujourd'hui vous proposer des expositions sur le metayage ainsi que la vie agricole. Une association s'occupe aujourd'hui de faire les visites de ce château appartenant aujourd'hui à la commune. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite, ce sera l'occasion d'apprendre plein de choses sur le village et les alentours avec notamment Louis Choury, un passionné d'histoire locale.

L'association du foyer rural

Aïcirits est une commune très dynamique avec des activités pour tous toute l'année. Juliette Supervielle, présidente de l'association aime faire le bien autour d'elle en mettant en place des loisirs qui ravivent petits et grands.

Les moulins

On compte 4 moulins à Aïcirits Camou Suhast qui remontent à différentes époques, mais seul un est visitable, c'est celui de Jean-Claude Maillarin. Il faut prendre rendez-vous pour pouvoir le visiter. N'hésitez pas à aller vous balader le long de l'ancien chemin de fer également pour pouvoir observer les vestiges de ces endroits chargés d'histoire.