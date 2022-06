Un dimanche à Armendarits, un village où la culture est riche !

Armendarits, village bas-navarrais qui se trouve le bassin de vie de Saint Palais, entouré des villages d'Helette, Saint Martin d'Arbéroue, Saint Esteben, Méharin, Iholdy, Beyrie sur Joyeuse et Lantabat. Ce village se trouve à environ 45 kilomètres de Bayonne.

Cette semaine nous avons posé nos micros au restaurant Urruty où Marie-Christine nous a invités, puis nous y avons retrouvé Frédéric Landagaray pour parler de Besta Berri, Christophe Heguy pour le club de pelote Denek Bat et Jean-Marc Garat pour le théâtre.

Le bar-restaurant Urruty

Établissement situé en plein milieu du village d'Armendarits, le bar-restaurant Urruty est en quelque sorte le cœur du village. Marie-Christine tient cet établissement de main de maitre depuis qu'elle l'a reprit à ses parents il y a plus de 30 ans. Si vous allez y faire un tour en semaine, vous aurez l'occasion d'y manger un menu ouvrier copieux. Il vous est également possible de réserver le week-end afin d'y organiser des réceptions en tous genres, tels que mariage, baptême, repas d'entreprise... Le restaurant Urruty s'occupe par ailleurs de fournir les repas lors d'événements tels que le challenge Elhina ou encore Besta Berri. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour !

Le club de pelote Denek Bat

C'est en 1963 que les clubs d'Helette et Armendarits ont fusionné pour créer le club Denek Bat, mais ce ne sera qu'en 1970 qu'il sera officialisé. Depuis, le club accueille des pilotari des autres villages autour. Aujourd'hui, Denek Bat compte plus de 200 licenciés, hommes et femmes confondues. En 1989, ils créent le challenge Elhina, un tournoi de pelote à main nue qui défie les meilleurs joueurs d'Élite Pro et compté dans le circuit d'Esku Pilota. L'édition 2022 s'est terminée le 19 juin dernier, alors ils vous donnent rendez-vous l'année prochaine !!

Besta Berri

Aussi appelée Fête Dieu, c'est une fête religieuse qui est célébrée dans le village depuis des dizaines d'années. C'est une procession pendant laquelle les habitants du village s'habillent en sapeurs, lanciers ou encore Coqs. Cette fête regroupe les villageois de tous les âges et continue d'être perpétuée année après année comme dans encore quelques villages. La deuxième partie de cette fête sera donnée le dimanche 3 juillet prochaine, à l'occasion de l'Octave.

Le théâtre

C'était il y a un peu plus de trois ans, lors d'un repas un peu arrosé, que certains habitants se sont lancé le défi de monter une pièce de théâtre grâce au nouveau venu du village, qui lui, était un grand amateur de théâtre. Depuis, c'est devenu une sorte de tradition que de monter une pièce et d'en proposer la représentation lors des fêtes patronales d'Armendarits. Depuis 2002, c'est avec l'aide Pantzo Hirigarai, ses textes et sa mise en scène, qu'ils perpétuent cette coutume très appréciée des villageois. Cette année, la pièce s'appelle "Gau Bele" et elle sera présentée les 13 et 20 août prochain. Rendez-vous là-bas !!