Un dimanche à Bardos

Direction l'hôtel-restaurant Chez Odile de Bardos cette semaine, nous avons découvert le lieu mais également le groupe de danse basque Lagunekin, la laiterie Bastidarra et le club de rugby US Bardos.

Bardos, village labourdin situé entre Guiche, Urt, Bidache, Labastide Clairence, Hasparren, Orègue et Hastingues dans les Landes. Situé à environ 20 kilomètres de Bayonne, ses habitants sont les Bardoztar, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une belle dynamique.

L'hôtel-restaurant Chez Odile

C'est en 2020 que Philippe Domecq et son épouse décident de reprendre la gérance de Chez Odile, véritable institution à Bardos. Sur place, vous pourrez trouver un hôtel avec des chambres toutes neuves, mais également un coin restauration dans lequel Philippe et son épouse proposent des plats simples, locaux et avec des produits des alentours. Il y a aussi une partie bar, pour prendre un café ou pour la troisième mi-temps des matchs de rugby de l'US Bardos.

Lagunekin

Créé en 1978, le groupe de danse basque Lagunekin fait partie du foyer de Bardos dans lequel sont proposées plusieurs activités. Dans ce groupe de danse, on retrouve une trentaine de danseurs à partir de 6 ans. La particularité chez eux c'est qu'ils proposent des cours de danse basque pour les enfants, mais en mixte, c'est-à-dire que tout le monde apprend toutes les danses, qu'elles soient pour les filles ou pour les garçons. C'est majoritairement des danses labourdines qu'ils travaillent, mais les danses des autres provinces du Pays Basque leur sont également enseignées. Si vous êtes intéressés pour aller danser avec Lagunekin ou pour inscrire votre enfant, c'est encore possible en entrant en contact avec eux !

Bastidarra

Laiterie créée par Hubert Candelé il y a un peu plus de 10 ans, Bastidarra est une entreprise qui propose des desserts majoritairement à base de lait de vache ou lait de brebis (yaourts, fromages blancs, faisselles...) mais aussi une gamme sans lait (mousse au chocolat par exemple). Bastidarra travaille avec des agriculteurs locaux, une façon pour Hubert de permettre une continuité avec le travail que faisaient ses parents. Ces produits se trouvent très facilement sous l'appellation "Ibaski" dans les supermarchés ou supérettes ou sous l'appellation "Ekia" chez les crémiers. Sûrement que vos enfants en ont déjà mangé à la cantine, car Bastidarra fournit beaucoup d'établissements.

US Bardos

Créé en 1977, l'US Bardos est un club de rugby bien ancré dans le village et qui a une belle notoriété au sein du Pays Basque. L'équipe première évolue en fédérale 3 pour cette saison 2022-2023. On y trouve également une équipe féminine en entente avec les cadettes de l'AS Bayonne. En ce qui concerne les enfants, le club les accueille dès l'âge de 4 ans à l'école de rugby. Il est encore tout à fait possible de s'inscrire en contactant les responsables ici.