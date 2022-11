Un dimanche à Bidarray

Bidarray, village bas-navarrais situéau pied des crêtes de la montagne Iparla, il est l’une des portes d’entrées de la province de Basse Navarre, en Pays Basque nord. Ses habitants sont les Bidarraitar. Les micros sont posés cette semaine à la table de l'hôtel-restaurant Barbera.

Hôtel-restaurant Barbera

Situé au cœur des montagnes, sur la place du village (à deux pas de l’église Notre Dame de l’Assomption construite au XVIIᵉ siècle), l’hôtel-restaurant Barbera est un établissement familial depuis 1875, mais également un lieu emblématique et authentique où locaux et visiteurs de passage viennent pour découvrir sa cuisine familiale élaborée à base de produits locaux. Son plat signature : l’émincé de morue et sa crème à l’ail.

L'association Baztandarrak

Cette association, qui a fêté ses 20 ans en 2017, pointe l’importance de la préservation de l’environnement avec l’entretien régulier des sentiers. Amoureux des montagnes, les membres de Baztandarrak organisent chaque année une course appelée le BK Trail avec deux formats au choix : un 24 km ou un 45 km. Elle se déroule juste après les fêtes du village, à la mi-juillet.

Association Gaztaina

L'association Gaztaina est née à la fin 2018 et regroupe les châtaigneraies de 5 communes autour du massif du Baigura : Mendionde, Bidarray, Louhossoa, Hélette et Macaye. Elle a 3 missions essentielles : la réhabilitation, la valorisation et la promotion de la châtaigne du Pays Basque. Chaque année, une soirée châtaigne est organisée à Bidarray, l’occasion de déguster un produit local en famille ou entre amis pour perpétuer la tradition du tambour à châtaignes : la padera.

Ce collectif œuvre au quotidien et en collaboration avec Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour promouvoir ce produit basque et, peut-être un jour, réussir à en faire une AOP.

Les tisanes Les Petits Naufragés

Installés depuis 5 ans sur la commune, Cécile et son compagnon cultivent, récoltent et sèchent des plantes telles que la menthe, la mélisse ou la verveine qui apprécient l’humidité des sols basques. Ce sont Les Petits Naufragés. Un savoir-faire oublié, mais que Cécile a appris à l'école des plantes de Montpellier. Ils créaient des tisanes pour tous moments de la journée auxquelles ils attribuent des prénoms, tels qui Maylis, Eztitxu ou encore Ihintza, une manière pour eux de faire un clin d'œil aux personnes qui les ont aidés à l'installation.