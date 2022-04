Un dimanche à Estérençuby

Estérençuby, village de Basse Navarre que l'on retrouve à 13 kilomètres au sud de Saint Jean Pied de Port, au fond de la vallée et qui se trouve à un peu plus de 60 kilomètres de Bayonne. C'est un très joli village qui est traversé par la Nive et qui est entouré de montagnes.

L'hôtel restaurant des Sources de la Nive

Nos hôtes de la semaine, Xalbat et Patricia Tihista sont la 5ème génération à gérer l'établissement des Sources de la Nive. On y trouve plus d'une vingtaine de chambres et un restaurant à la cuisine familiale qui surplombe la Nive, qui, à cet endroit-là, n'est encore qu'une rivière. Au départ de l'hôtel restaurant, vous aurez la possibilité d'aller vous balader jusqu'à la source de la Nive ou encore jusqu''à la grotte Harpea.

Mendi Gaiak

Mendi Gaiak est un groupement de guides de moyenne montagne, de professionnels en spéléologie qui proposent tout au long de l'année des sorties de différentes natures. Avec eux, vous avez la possibilité de faire de la randonnée, de la spéléologie, du canyoning, de l'escalade, du VTT. Mais également des sorties thématiques comme un coucher de soleil en montagne ou encore une randonnée à la rencontre des vautours. Autour d'Estérençuby, ils proposent une randonnée, tous les mardis d'été, vers la tour d'Urkulu et à la rencontre d'un producteur de fromage de brebis en estive. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux pour organiser une belle sortie.

Des vélos électriques à Estérençuby

C'est Eric Larramendy, de l'hôtel restaurant Andreinia qui est venu nous parler du projet de vélos électriques. D'abord en relation avec le projet Euro Vélo 3, la mairie en collaboration avec les trois restaurateurs du village (Andreinia, Sources de la Nive et Carricaburu) ont décidé de se procurer plusieurs vélos à assistance électrique afin de la mettre à disposition des clients pour qu'ils puissent découvrir Estérençuby et ses alentours montagneux de manière sportive et écologique. Ces équipements seront bien évidemment disponibles dès cet été 2022 de manière gratuite et deux points "réparation" seront instalés, un, devant la mairie, le deuxième au niveau du restaurant des Sources de la Nive.

Les fromages chez Paulenia

Christelle et David Irola sont les co-gérants en GAEC de l'exploitation Paulenia à Estérençuby. Ils produisent toute l'année du fromage de brebis Ossau-Iraty avec du lait de brebis manex tête noire. Leurs bêtes sont six mois de l'année en estive ce qui rend leur lait plus riche et donc meilleur pour la transformation. Chez les Irola, vous aurez également la possibilité de trouver du caillé et du breuil (à la saison). Pour vous procurer leurs produits, vous pouvez aller directement sur l'exploitation ou sinon ils sont présents tous les samedis sur le marché d'Ustaritz d'avril à octobre.