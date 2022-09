Un dimanche à Guéthary

Guéthary, village labourdin du littoral basque, limitrophe de Bidart et Saint Jean de Luz. Ses habitants sont les Getariar (ou Guétharien pour les nouveaux arrivés) ; ce village qui est connu pour son histoire de chasse à la baleine. Cette semaine nous avons posé nos micros au restaurant le Txamara, où nous avons accueilli, en plus du maitre des lieux, des représentants de trois associations du village.

Restaurant Le Txamara

Situé au port de Guéthary, presque les pieds dans l'eau, le restaurant Le Txamara est un lieu où il fait bon venir manger ou boire un café. Renaud Bouchet et son équipe vous y accueillent toute l'année avec une carte adaptée selon les saisons. Carte, dans laquelle on retrouve toujours des produits frais, locaux, toujours bien travaillés. N'hésitez pas aller y faire un petit tour, accompagné d'un rayon de soleil c'est le spot parfait pour vous sentir en vacances même à la maison.

Les Gens de Mer

Rassemblement d'amoureux de la mer et de l'histoire du village de Guéthary, les membres de l'association Les Gens de Mer ont à cœur de maintenir et de préserver le petit port de leur village et de faire perdurer l'histoire de la pêche et de la chasse à la baleine qui a existé là, il y a quelques années. Chaque année, ils organisent, comme le veut leur tradition, une fête, la fête du port ; elle est organisée aux alentours du 15 août et proposent pleins d'animations toute la journée qui, cette année, s'est terminée par un magnifique feu d'artifice.

Le club de pelote Olharroa

Association qui a fêté ses 100 ans d'existence cette année, le club de pelote Olharroa a été le premier club à naitre à la suite de la création de fédération française de pelote. On joue à grand chistera, à baline, à cesta punta, main nue et xare. Si vous êtes interessés pour inscrire votre enfant à l'une des spécialités de pelote du club, c'est encore possible !!

Le cinéma Getari Enea

Lieu emblématique et historique de Guéthary, c'est il y a deux dans que le cinéma Getari Enea a rouvert ses portes pour le plus grand plaisir des habitants du village. Sur place, vous trouverez, bien sûr, des projections de films, en français et en euskara. Ils y proposent également des ateliers, des expositions et on y trouve un café associatif. Leur but est de retrouver ce lieu de convivialité historique et de rassembler autour de la culture.