Un dimanche à Guiche : direction le restaurant Le Gantxo

Guiche, commune limitrophe du Béarn, se situe à une trentaine de kilomètres de Bayonne et réserve bien des surprises. Ses habitants, les Guichots, sont de vrais amoureux de leur village et le font vivre pour le rendre chaleureux et accueillant.

Restaurant Le Gantxo

C'est Laurent Miremont, maître des lieux, qui nous a accueillis dans son établissement, Le Gantxo. Enfant du pays, il décide de revenir aux sources de son enfance avec sa femme en 2009 et, ensemble, ils reprennent ce lieu. Tous deux en cuisine, ils proposent une cuisine bistronomique rafinée dans un cadre absolument magnifique dans le quartier du port de Guiche.

Base de pop

Située sur le lac des Arroques, ou lac de Guiche, qui était à la base une carrière qui s'est remplie d'eau par des sources souterraines naturelles, la Base de Pop de Guiche offre tout un panel d'activités nautiques pour toute la famille. Du water jump au mini pop en passant par les enterrements de vie de jeune fille/garçon, le tout dans un cadre exceptionnel qu'offre ce lac. Lucien Soulier est le créateur de ce lieu et en a fait un lieu de convivialité dans lequel petits et grands y passeront de très bons moments. Réouverture pour la saison 2022 le samedi 4 juin !

Des kiwis gravés

Bernard Azam est un fervent défenseur de la nature et cela passe aussi par son activité. Depuis plus de trente ans, il produit des kiwis verts et jaunes à Guiche, dans le respect total de la nature et dans un souci d'écologie. C'est donc tout à fait naturellement qu'il se refusait à mettre des étiquettes en plastique sur ses fruits. Il décide donc de se procurer une machine qui permet de graver au laser l'épiderme des kiwis, sans en alterer la qualité, afin d'indiquer les informations nécessaires que l'on retrouve habituellement sur les étiquettes.

Kiwi gravés de Bernard Azam © Radio France - Ainhoa Altuna

Le Pop Triathlon

Un tout nouveau rendez-vous cette années à Guiche c'est le Pop Triathlon. Stéphan Ségoviano est un mordu de triathlon qui a monté son propre club à Anglet. Il souhaitait proposer un triathlon du genre et a trouvé le lac de Guiche comme endroit. Avec le dénivelé présent sur la commune, c'est très simplement qu'il a tracé le parcours de cette épreuve sportive qui se tiendra le samedi 28 mai prochain. Grosse nouveauté, la course en binôme de l'après-midi démarera par une descente sur un des toboggan de la base de pop. Les inscriptions se font : ici.