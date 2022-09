Un dimanche à Labastide Clairence, un lieu chargé d'histoire

Labastide Clairence, village bas-navarrais entouré des villages d'Ayherre, Hasparren, Bardos et Orègue et où les habitants sont appelés les Bastidots. Ce village est classé parmi les plus beaux de France, mais il est aussi remarquable par son artisanat, car pleins de métiers d'arts se cachent derrière les portes des maisons aux styles navarrais et labourdin.

Le bar restaurant Les Arceaux

Installé au restaurant depuis 17 ans avec son épouse, Patrick Rubio de Teran est un véritable amoureux de cuisine et de produits locaux. Il met un point d'honneur à travailler avec les producteurs de Labastide Clairence et les alentours afin de proposer des plats gourmands à ses clients qu'il accueille tout au long de l'année. Le restaurant n'est pas présent sur internet, ce qui est une réelle volonté du patron qui souhaite au maximum que son établissement soit un lieux chalereux, d'échanges et de rencontres. N'hésitez pas à passer un coup de fil à l'Office du Tourisme de Labastide Clairence si vous souhaitez y faire un petit tour.

L'Asinerie de Pierretoun

Frédéric Ducazeau est un véritable amoureux des ânes et a fait de sa passion son métier puisque au sein de Labastide Clairence, il a créé cet endroit : l'Asinerie de Pierretoun. Une ferme dans laquelle on peut voir des ânes, mais également des races animalières locales telles que la chèvre des Pyrénées ou encore la poule gasconne. Vous y croiserez ainsi qu'un lama qui est là pour l'entretien du terrain. Dans son exploitation, Frédéric propose des randonnées avec les ânes, mais aussi une vente de produits faits à partir du lait d'ânesse ou encore un chalet pour y passer une ou plusieurs nuits. C'est un super endroit à visiter avec les enfants, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour !

L'histoire de Labastide Clairence

Comme son nom l'indique, Labastide Clairence est une bastide avec une histoire riche, une belle architecture aussi et des artisans que l'on retrouve dans le centre-bourg du village. Jacques Pineau fait partie des artisans qui font vivre Labastide Clairence, il est verrier et fait partie de l'association des artisans du village.

Le marché céramique

C'est LE rendez-vous incontournable de Labastide Clairence, le marché de céramique qui se tient ce week-end (les 3 et 4 septembre 2022). Une cinquantaine d'exposants vous attendent pour vous montrer leur travail avec des techniques différentes à découvrir à travers leurs créations. Des ateliers sont également proposés pendant l'événement auxquels vous pouvez participer (adultes et enfants). Toutes les informations concernant le marché de céramiques et le programme complet sont à retrouver sur le site internet officiel.