Un dimanche à Larressore

De gauche à droite : Claude Mounole, Pantxin DUhart, Ainhoa Altuna, Sandra Vergne, Gillema Aroztegui et Cécile Garcia

Cette semaine, direction le joli village de Larressore où nous avons posé nos micros pour y découvrir le restaurant Aldaburua, la boutique solidaire Biltabila, la musicothérapie en puériculture et le circuit patrimonial.

Nous passons notre dimanche matin à Larressore où nous avons posé nos micros. Nous sommes installés au restaurant Aldaburua.

Larressore, village labourdin qui se situe entre Ustaritz, Jatxou, Halsou, Espelette, Cam les Bains et Itxassou. Ses habitants sont les larresoroar.

Aldaburua

Repris il y a 5 ans maintenant, Aldaburua est un hôtel-bar-restaurant qui est venu redynamiser le village et dans lequel on mange des produits frais et locaux. Le maître mot là-bas est la convivialité.

Biltabila

Boutique solidaire qui récolte des fonds pour l'association Integrazio Batzordea. Ouverte tous les vendredis et samedis après-midi ainsi que les 4ᵉ dimanches de chaque mois, la matinée.

Musicothérapie en puériculture

Cécile Garcia, passionnée de musique et adepte d'aide à la personne. 06 12 64 90 04

Circuit patrimonial

Créé par la municipalité, le circuit propose de faire le tour de tous les monuments riches qui font le patrimoine de Larressore. Des panneaux explicatifs et histoires sont positionnés devant chaque bâtiment remarquable. Toutes les informations à la mairie.