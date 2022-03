Un dimanche à Louhossoa

Situé à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de Bayonne Louhossoa est un village labourdin qui se trouve entre Itxassou et Bidarray. Il est niché entre les montagnes Ursuya et Baigura. Pour ce nouvel épisode d'"Un dimanche à ... " nous avons donné rendez-vous à plusieurs Luhusoar autour d'un café à l'hôtel restaurant du Trinquet, chez Daniel Bidart. Autour de la table, Natascha Rossner, une allemande venue vivre il y a 15 ans à Louhossoa, Mathieu Membrede, enfant du village et co-gérant de l'entreprise Abilan, Katty Biscay, membre de la compagne Petit Théâtre de Pain et enfin Daniel Bidart, patron du Trinquet.

L'hôtel-restaurant le Trinquet

C'est l'unique restaurant du village, il est géré par Daniel Bidart qui y travaille depuis 40 ans car avant lui ce lieu appartenait à ses parents. C'est Daniel lui-même qui est en cuisine et il met un point d'honneur à ce que sa cuisine soit "maison". Pour ce faire, il s'occupe lui-même de tuer le cochon ou encore d'abattre les canards mais également de faire ses propres confitures ; son but étant de faire comme ses parents autrefois pour que sa cuisine soit de la meilleure qualité possible. En plus de l'hôtellerie et de la restauration, Daniel Bidart est également propriétaire de trinquet qui est attenant à son établissement et quiconque voudrait jouer à la pelote est le bienvenu dans ce trinquet.

Daniel Bidart, patron du Trinquet à Louhossoa © Radio France - Ainhoa Altuna

Petit Théâtre de Pain

Cette compagnie de théâtre a été créée en 1994 par plusieurs comédiens qui se sont rencontrés lors de leurs études. Leur particularité est qu'ils ne reprennent pas des pièces de théâtre déjà existantes, mais qu'ils font des résidences avec des auteurs et écrivent ensemble leurs pièces. Le Petit Théâtre de Pain est maintenant basé à la salle Harri Xuri de Louhossoa pour le plus grand plaisir des habitants. Cette compagnie de théâtre propose des pièces évolutives car elles peuvent être jouées en intérieur comme en extérieur.

Katty Biscay, membre du Petit Théâtre de Pain © Radio France - Ainhoa Altuna

Basko Paradis

C'est un couple de franco-allemands qui sont venus s'installer à Louhossoa il y a une quinzaine d'année. Natascha Rossner, avait l'habitude d'y venir en vacances étant enfant car ses parents avaient acheté une maison de vacances. Depuis leur arrivée, ils ont fait de leur grande maison familiale un lieu de vacances dans laquelle sont proposées des chambres et appartements pittoresques. Le calme et les montagnes qui entourent la maison des Rossner fait de ce lieu l'endroit idéal pour des vacances ressoursantes. Natascha Rossner nous raconte pourquoi elle ne quitterait Louhossoa pour rien au monde.

Natasha Rossner © Radio France - Ainhoa Altuna

Abilan

Entreprise de menuiserie qui a le soucis du travail bien fait, Abilan est une boite cogérée par deux enfants de Louhossoa : Mathieu Membrede et Hervé Mongabure. Lors de la création de la boite, les deux associés avaient à cœur de redynamiser de façon financière le secteur de Louhossoa mais également de faire travailler les ouvriers locaux. Pari réussi car aujourd'hui Abilan compte 25 personnes dans ses effectifs et propose ses services partout en Pays Basque Nord mais aussi dans le Sud des Landes. Une entreprise pleine de valeurs fortes qui apparaissent dans le nom de l'entreprise car Abilan est un double jeu de mots : A Bi Lan, le travail à deux (le duo d'associés lors de leurs débuts dans un petit garage) mais également Abila et Lan : le travail intelligent.