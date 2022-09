Un dimanche à Saint Etienne de Baigorry : un village dynamique au coeur des montagnes

Saint Etienne de Baigorry, village bas-navarrais limitrophe de Saint Martin d'Arrossa, Irouléguy, Anhaux, Bidarray, Banca et Bastan (Esp.). Village aux portes de la vallée des Aldudes dans lequel il fait bon vivre avec des Baigorriar qui font plein de choses pour faire vivre cet endroit.

Restaurant Herriarena

Rattaché au trinquet de Saint Etienne de Baigorry, le restaurant Herriarena a été repris il y a deux ans par Andoni Berhouet et sa compagne. Ils y proposent des repas ouvriers tous les midis avec des produits locaux, mais de manière bien travaillée grâce au tour de France des restaurants qu'a pu faire Andoni, qui s'occupe, lui, de la partie cuisine. Egalement en charge de la gestion du trinquet, plusieurs joueurs amateurs viennent toute la semaine taper contre le mur. On peut dire que le restaurant du trinquet Herriarena est typiquement le restaurant qu'on s'attend à trouver à côté d'un trinquet dans un village du Pays Basque.

Zaharrer Segi

C'est le club de pelote de Saint Etienne de Baigorry ; créé il y a un peu moins de 100 ans, il compte aujourd'hui quasiment 300 licenciés, hommes/femmes confondus, ce qui fait que la Zaharrer Segi est le club de pelote le plus important d'Iparralde. Ils organisent deux gros événements chaque année, le trophée Herriarena en octobre et le concours de chiens de bergers en été.

Histoire de Saint Etienne de Baigorry

Si vous allez à Baigorry, vous pourrez voir qu'il y a plein de choses à voir, à commencer par le fameux pont de pierres, mais également le château d'Etxauz. N'hésitez pas à aller faire un tour par le centre d'interprétation Mehaka qui organise des visites guidées du village.

Euskal Trail

Événement incontournable du village et de la vallée de manière générale, l'Euskal Trail regroupe chaque année presque 3 000 coureurs qui viennent d'un peu partout en France pour participer aux 6 différentes courses en montagne.

2 x 25 km, 2 x 40 km, 27 km en nocturne, 8 km exclusivement féminin, courses d'enfants et ultra de 130 km sont au menu chaque année lors du week-end de l'ascension.

L'édition 2023 aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 mai et les inscriptions ouvriront courant le mois de janvier, à vos agendas !!