Villefranque, village labourdin situé aux portes de Bayonne continue de garder son esprit de village et est entouré de Mouguerre, Saint Pierre d'Irube, Jatxou, Ustaritz et Bayonne. Nous nous y sommes arrêtés cette semaine, et avons donné rendez-vous au bar-restaurant Eskularia à différents acteurs du village. Autour de la table, Xan Trecu, patron de l'établissement, Yvan Castagné, directeur du centre de loisirs Niminoak, Hugues Pluvinage, membre organisateur de la course Milafrangan Gaindi et Thibault Bribet, co-gérant de Pasarela Guinguette et Nature Aventure 64.

Le bar-restaurant Eskularia

On peut dire d'Eskularia que c'est le typique restaurant qu'on peut s'attendre à retrouver dans un village. Situé en plein bourg, il vous propose une cuisine familiale que son cuisinier et patron, Xan Trecu souhaite faire partager. Il y propose des repas ouvriers tous les midis ainsi que des menus à la carte le soir. En plus, des soirées à thème y sont régulièrement organisées comme des soirées "kantuz", des salons,... Xan Trecu gère également le trinquet qui est attenant au restaurant et y accueille notamment le club de pelote de Villefranque, Eskulari, le club de pasaka de Saint Pierre d'Irube et également les amateurs du village qui louent des créneaux dans la semaine.

Le centre de loisirs Nimiñoak

La particularité de cette entité c'est qu'elle se présente sous forme d'association avec un bureau qui prend toutes les décisions. Nimiñoak a été créé par Yvan Castagné en 2003. En plus d'un centre de loisirs sans hébergement classique qui accueille les enfants de 3 à 12 ans le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, Nimiñoak a également mis en place un accueil pour les adolescents du village : le point jeune. Avec ces jeunes, ils partent en camp (ski, eaux-vives, VTT) mais ont également fait un voyage humanitaire au Maroc ou encore proposent des voyages dans des parcs à thème tels que Warner Bros à Madrid, Port Aventura à Salou, Disneyland…

Pasarela guinguette

C'est en 2021 que la guinguette est sortie du sol sur la rive de la Nive au niveau de la passerelle de Villefranque. Thibault Bribet, originaire de Saint Pierre d'Irube et son associé ont eu l'idée de créer ce lieu de rassemblement dans un endroit avec beaucoup de promeneurs (chemin de hallage) mais aussi un lieu avec une belle vue sur le Pyrénées, des places de parking et assez éloigné de la route pour être en toute sécurité. Toute la saison estivale 2021, les deux associés ont proposé de la restauration grâce à différents food-trucks qui se succédaient et des boissons. Ils y ont organisé des soirées à thème avec notamment deux jours consacrés aux fêtes de Pampelune qui a rapproché à chaque fois 500 personnes. Pasarela guinguette vous attend très nombreux cet été sur les bords de la Nive.

En plus de la guinguette, ils proposent des activités nautiques sous le nom de Nature Aventura 64 ; on y retrouve du paddle, du kayak... le tout sur la Nive.

Milafrangan Gaindi

Créée en 2012 Milafrangan Gaindi est une course de type trail qui est organisée chaque année le deuxième week-end du mois de juin. La particularité de cette course est son parcours de 12,545 km qui est plutôt ardu. Lors de cette course, plusieurs choses sont proposées, à commencer par une randonnée pédestre, ouverte à tous, et qui part dans un sens précis. De l'autre sens, c'est la course à pied qui part. Dans le même temps, et en partenariat avec le centre de loisirs Nimiñoak, cité ci-dessus, deux petites courses sont proposées aux enfants des coureurs mais également un système de garderie afin que les sportifs puissent participer à la course sans devoir se soucier de leurs enfants.

Cette année, et pour la première fois pour cause l'élections, la course Milafrangan Gaindi se déroulera un samedi après-midi, le samedi 11 juin. RDV sur leur site internet pour ne pas louper les inscriptions à la course !!