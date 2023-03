Saint Martin d'Arberoue nous a accueillis cette semaine, nous nous sommes installés à l'Auberge Goxoki, nous avons parlé d'élevage de brebis et d'histoire locale.

Saint Martin d'Arberoue est une commune située en Basse Navarre et qui se trouve à environ 40 kilomètres de Bayonne. Elle est limitrophe d'Isturits, Orègue, Saint-Esteben, Méharin et Armendarits et ses habitants sont les Donamartiritar.

L'Auberge Goxoki

Il y a plus de 30 ans maintenant que Thierry et Margaret Lienhardt se sont installés à l' Auberge Goxoki avec l'intention d'y proposer une cuisine raffinée et gastronomique. Les plats sont élaborés avec goûts selon les produits disponibles en saison au marché et sublimés par les mains expertes de Margaret qui aime s'amuser à mélanger de nouvelles saveurs.

Margaret fait partie d' Euro-Toques , une association créée en 1986 par les chefs Pierre ROMEYER et Paul BOCUSE et qui œuvre pour la sauvegarde et la promotion des produits alimentaires de qualité et d’origine au sein de son réseau européen de chefs cuisiniers. C'est dans ce cadre-là et dans l'optique "d'éduquer" les enfants à la nourriture saine que Margaret propose des petits livrets pour les enfants qui viennent à l'Auberge Goxoki dans lesquels on retrouve des recettes simples, des jeux autour de la nourriture...

Livret "Les enfants au restaurant" par Euro-Toques © Radio France - Ainhoa Altuna

La Ferme Zabaltza

Il y a quelques années déjà qu'Oihana Bordarrampe a pris la suite de ses parents dans la ferme familiale de Saint Martin d'Arberoue pour continuer l'élevage de brebis laitières. Il y a un an environ, Inès Deschamps l'a rejoint sur l'exploitation et ensemble, elles s'échangent leurs connaissances, Oihana enseigne à Inès les techniques d'élevage et Inès enseigne à Oihana les techniques de transformation de lait en fromage ou en yaourt.

Début janvier dernier, elles se sont lancées dans la fabrication de yaourts au lait de brebis, et proposent trois saveurs : nature, citron et café que vous pouvez retrouver dans différents points de vente à Hasparren ou directement à la ferme. De plus, elles ont transformé en février dernier leurs premiers fromages de brebis qui seront disponibles à la vente d'ici à 3-4 mois après affinage. N'hésitez pas à aller les suivre sur leur page Facebook pour avoir l'avancée de leurs produits !

Les balades racontées de Marie-Luce

Un raconteur de pays, c'est une personne qui, au travers de balades, va expliquer les particularités d'un territoire, d'un élément architectural ou des us et coutumes d'un lieu, d'un bâtiment ou d'une population. C'est ce que fait Marie-Luce Garat depuis quelques années maintenant. Elle est passionnée d'histoire et de son village et propose donc des balades au travers de Saint Martin d'Arberoue pour faire découvrir les secrets de la commune. Vous pouvez faire appel à elle également pour des prestations sur mesure, en faisant intervenir des artisans du village ou encore pour animer des repas de famille. Pour cela, il suffit de la contacter par mail à l'adresse suivante : colores.garat@gmail.com ou encore via internet .