Urrugne : la ville à l'esprit de village

Urrugne, commune qui se trouve en Labourd et à une trentaine de kilomètres de Bayonne, est partagée entre la notion de petite ville ou de grand village. Elle est entourée de 7 villages, Hendaye, Ciboure, Ascain, Sare et Biriatou en Iparralde et d'Irun et Bera en Hegoalde ; ses habitants sont les Urruñar. Sa particularité est géographique puisque qu'elle touche l'océan Atlantique, la montagne La Rhune mais également deux provinces d'Hegoalde, à savoir, la Navarre et le Gipuscoa.

Le restaurant Arotzenia

Institution avec son ancienne gérante à Urrugne, puis resté fermé quelque temps, le restaurant Arotzenia a aujourd'hui rouvert ses volets le 1er juillet 2021. C'est Antoine Chépy, cuisinier avec l'association Etxeberria qui ont décidé de lui offrir une nouvelle jeunesse.

Aujourd'hui, c'est un établissement qui est géré de façon associative, c'est-à-dire que des adhésions sont possibles afin de le soutenir. Des menus simples sont proposés à base de produits frais et locaux cuisinés de façon familiale.

La Fédération de Mus du Pays Basque

Créée il y a une vingtaine d'années, la fédération avait pour but premier de rassembler les 7 provinces du Pays Basque autour de ce jeu de cartes qu'est le mus. Depuis, chaque année, ils organisent un tournoi qui débute en décembre dans chaque province, puis en mars, les gagnants de chacune d'elles s'affrontent dans une ville du Pays Basque qui change tous les ans. Pour l'édition 2023, les finales des provinces se joueront le samedi 11 mars puis la grande finale inter-provinces sera le samedi 25 mars à Zonortza en Biscaye.

Urruñarrak handball

C'est il y a une soixantaine d'années, lorsque le handball a débarqué à l'école d'Urrugne qu'il a été décidé de créer ce club. Aujourd'hui, le club de handball fait partie de l'omnisports Urruñarrak avec la pelote basque et le rugby et regroupe plus de 300 adhérents. Les enfants y sont accueillis dès 6 ans en "école de hand", et peuvent continuer jusqu'en équipe "sénior". Il existe également une section "loisirs" pour les personnes un peu plus âgées ou alors les parents qui souhaitent débuter.

L'équipe qui joue aujourd'hui au plus haut niveau est l'équipe une des séniors féminines, qui évolue en Nationale 2 (actuellement 2° au classement derrière Tardets).