Quand les expositions universelles annonçaient le futur

En 2020, Dubaï proposera de découvrir son exposition universelle. Plus de 150 ans avant la première qui a eu lieu à Londres en 1851. Ce concept a littéralement changé les villes qui l’ont accueilli, au premier rang desquelles Paris qui a été complètement transformée.

Les expositions universelles. Regrouper en un seul lieu le meilleur de l’ingéniosité et de la beauté des pays du monde. Quelle belle idée hein ! La toute première a eu lieu à Londres, en 1851. Elle regroupait 25 pays dont la France. La grande attraction était le Crystal Palace, un immense bâtiment tout entier transparent grâce à de multiples vitres. Une idée du prince Albert, mari de la Reine Victoria. La France prend le relais à Paris en 1855, il y aura aussi Vienne, Philadelphie, Melbourne, Barcelone ou Montréal. Chaque édition montre ce que sera le futur.

En 1878 à Paris on s’étonne devant le téléphone et le Braille, l’alphabet pour malvoyants. En 1900, c’est l’inauguration du métro parisien, tout juste terminé par son concepteur Monsieur Fulgence Bienvenue. On teste aussi les escalators, plats notamment, qui permettent de visiter l’exposition et font la joie des gamins qui montent et qui descendent.

Les expositions universelles sont aussi l’occasion de bâtir et d’en mettre plein la vue. Et la France est championne là-dedans. En 1855 on construit le Palais de l’Industrie, il a disparu depuis. En 1889 le clou du spectacle c’est la fameuse tour de Monsieur Eiffel, 300 mètres, le plus haut monument au monde à l’époque. En 1900 c’est la grande période de l’Art Nouveau qui laisse à Paris le Grand et le Petit Palais et leur architecture toute en volutes et en fleurs. L’exposition de 1947 est plutôt Art déco, et nous laisse le Palais de Chaillot. Et puis c’est aussi l’occasion de grands événements, notamment le grand banquet de 1900. Une idée du Président de la République, Emile Loubet, qui invite les maires de chefs-lieux de cantons et d’arrondissements de tout le pays plus 4000 célébrités. Au résultat, le plus grand banquet de l’Histoire de France avec 22 665 convives servi sur 7 kilomètres de nappes, avec 55 000 fourchettes, pareil pour les couteaux ou cuillères et 126 000 verres.

La prochaine exposition universelle aura lieu en 2020 à Dubaï, et on nous annonce déjà celle d’Osaka en 2025. Mais La magie y est moins. Désormais, on découvre le progrès en direct sur le web ou dans les médias. À la différence des expositions universelles il y a 100 ans, plus besoin de se déplacer pour découvrir ce dont l’avenir sera fait.