Impliquez-vous reçoit l'association Club House de France

Jessica Jouvie est Directrice et coordinatrice de l'association Club House France. Elle pointe les missions de l’association au micro de Wilfried Barbot et jean-Michel Plantey.

Après un traitement médical le plus souvent long et douloureux, les personnes fragilisées par un trouble psychique ont un besoin vital d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. Ils aspirent à une vie épanouissante y compris dans l’accès à l’emploi. Cet accompagnement est très insuffisant en France où la santé mentale est encore un sujet tabou. Les Club houses veulent remplir ce vide ; c’est leur mission. Jessica Jouvie en dit un peu plus au micro de Wilfried Barbot.