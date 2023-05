In live : Anna Rocchi & Doria Ousset

Anna Rocchi et Doria Ousset nous présentent en live leur spectacle "Di leva in purleva"...

In live

Une mère et sa fille. Une tradition musicale familiale ancrée dans la chanson corse depuis toujours.

Anna Rocchi et Doria Ousset ont décidé de monter ensemble sur scène pour nous proposer Di leva in purleva, un spectacle où se mêlent les chansons des deux artistes. Elle sont accompagnées par deux pianistes : Marina Luciani et Martial Paoli.