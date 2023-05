Madlen Keys chante dans nos studios...

In live

Madlen Keys est quatuor de rock alternatif aux influences pop et folk.

Une femme, trois hommes. Une grande famille. Une invitation à découvrir l'univers cinématographique de sa compositrice.

Des concerts entre Corse, Paris et le Continent, et un 1er album sorti il y a quelques mois. Des thèmes forts et une belle palette d'influences...