The Coconuts chante dans nos studios...

In live

The Coconuts

Marcu Maria Talamoni et Lisandru Rossi ont bientôt 20 ans et sont amis d'enfance.

Ils ont créé The Coconuts, un duo d'animation aux influences pop et rock. Les amis chantent pour se faire plaisir, s’amuser et amuser les gens !

Ils nous présentent leur univers en live dans nos studios…