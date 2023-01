In live

The Raccoons

Un duo à la ville comme à la scène créé en 2016 à Bastia. Un homme, une femme, des influences diverses, de la soul au rock des années 60... The Raccoons chante en live cette semaine !

Les influences de Nico et Olivia, créateurs de The Raccoons vont d’Amy Winehouse à The Doors en passant par Led Zeppelin ou encore les Red Hot Chili Peppers.

Depuis sa création, le duo fait des animations dans les bars et propose ses premières compositions avec un album qui sortira cette année…