Invité de 8h15

Thierry Chenavaud nous présente son projet

MERCI !

Le projet d'un spectacle hommage au corps médical et hospitalier, et de façon plus large à tous ceux qui ont aidé à traverser cette crise majeure.

Programmé le 18 octobre 2020, jour de la Saint Luc, patron des médecins, des chirurgiens et des artistes. Les premiers soignant les corps tandis que les seconds pansent les âmes, les coeurs et les esprits…

Ce spectacle trouverait sa place sur le campanile de la gare de Limoges Bénédictins : Bâtiment phare et emblématique de la ville, porte ouverte vers une liberté de circuler retrouvée…

Un spectacle coloré pour célébrer la vie, porté par Enluminures

Un spectacle pour dire « merci »! écoutez l'initiateur de ce projet et participez à son financement participatif