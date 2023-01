La question du jour : mon Ficus n’évolue pas... Que faire ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine.

Je pense que vous n’avez pas trouvé l’emplacement idéal pour cette plante. De plus, votre plante est seule dans la cuisine. Elle est isolée, elle manque de congénères et vous ne faites que passer en ce lieu avec des alternances de températures très importantes. Elle manque d’ambiance.

Il ne faut pas oublier que les plantes sont des êtres vivants qui, comme un animal, ont des besoins, dont une présence humaine (il faut parler aux plantes), une promiscuité avec d’autres plantes les aident à se développer.

Les plantes réagissent aux éléments environnants en produisant une activité électrique par ondulations. Elles réagissent aux ondes musicales. Dès 1862, DARWIN en avait l’intuition. Depuis 2014, des études à l’INRAe de Versailles.

La musique est importante pour les plantes et peut combler les absences, l’isolement. Depuis les années 1970, le docteur Joël Sternheimer spécialisée en physique et musicien a démontré une corrélation entre la musique et la formation des protéines. Celles-ci se produisent en plus grande quantité entrainant un fort développement des organes végétatif, les plantes grandissent davantage et peuvent mieux se défendre contre les bio agresseurs et maladies cryptogamiques. Les protéines sont stimulées par certaines fréquences sonores : musique classique ou baroque

Que faire ?

Rempoter la plante, lui mettre compagnie (une autre plante à proximité) et de la musique.