La question du jour : puis-je commencer mes semis de salades ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Oui, c’est le moment de préparer les terrines et le terreau pour les premiers semis.

Aujourd’hui il est possible de semer les premières graines de salades. Ce sont des plantes qui tolèrent bien le froid et pomment rapidement.

Variétés de laitues pommées : “Appia”(pomme volumineuse vert blond), “Gotte jaune d’or” (petite pomme verte jaune très précoce souvent consommée avant complète pommaison) et la “Reine de mai” (feuilles marquées de rouge, pomme compacte de formation rapide).

Les laitues Batavias : les pommes sont volumineuses, les feuilles sont gaufrées, de couleur plus jaune tirant même sur le roux, le bord du limbe est découpé. Les variétés Européennes ont un goût agréable, une pomme lâche moins ferme que celle des laitues, parmi celles-ci : “Reine des glaces” ou “Rouge grenobloise”. Les Batavias Américaines ont une pomme très ferme, très volumineuse mais sensible en culture à des brunissements interne. On peut trouver la “Iceberg” qu’on sème en avril.

Les graines :

- Elles sont noires ou blanches, plates et pointues à une extrémité.

- 1 gramme contient de 600 à 1 000 graines

- On trouve des graines calibrées ou des graines enrobées.

- Comptez 2 grammes de graines pour une terrine de 0.50 x 0.30m soit 2 à 3 grammes par m².

Recouvrez très légèrement les graines de terreau. Tassez avec une dame et arrosez légèrement. Il faudra toujours maintenir une bonne humidité. La culture peut durer 2 à 7 mois. Une laitue pèse 200 à 600 grammes (la batavia 300 grammes). Les laitues et batavias de début de printemps sont moins volumineuses.

Fin janvier, pensez à préparer les semis de tomates, piments, poivrons. Préparez les terrines, remplissez-les de terreau et placez-les dans un lieu chauffé en attente des semis.