La question du jour : quelles associations de plantes effectuer dans mon potager ?

Linda de Savonnières nous demande : quelles associations de plantes effectuer dans mon potager ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Les Associations dans le potager

La biodiversité dans les jardins est essentielle et primordiale. La diversité végétale permet d’intensifier les interactions biochimiques naturelles des plantes appelées “allélopathie”. Les plantes libèrent des composés biochimiques flavonoïdes, terpénoïdes, alcaloïdes présents dans pratiquement tous leurs tissus (racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits). Ces substances biochimiques peuvent influencer la germination, la croissance, la survie et la reproduction d'autres organismes. Elles sont réalisées de façon directe (sécrétion racinaire, volatilisation), ou indirecte par les produits de la décomposition des feuilles, des racines.

Les composés allélopathiques affectent les processus fondamentaux de la plante comme la photosynthèse, la balance hormonale, la synthèse des protéines, la production de chlorophylle, les relations plante-eau, la germination et le prélèvement de nutriments. Ainsi se retrouvant dans l'environnement, dans le sol, ils deviennent pour un grand nombre, nocifs pour les plantes voisines, empêchant leur croissance mais peuvent aussi favoriser leur développement

L’allélopathie négative :

- Les carottes empêchent leur propre graine de germer au même endroit l’année suivante.

- Les pêchers empêchent leurs noyaux de germer à leur proximité.

- Les thuyas empoisonnent les plantes voisines.

- Des substances telles que l’acide férulique (que l’on trouve dans l’avoine, le seigle, le maïs, l’écorce de pin et de sapin) inhibe la croissance racinaire, limite la photosynthèse, réduit la germination.

Les plantes ennemies :

- Pas de concombres à proximité des sauges.

- Pas de pommes de terre à proximité des citrouilles.

- Le fenouil devrait être mis seul dans un coin du potager car il nuit à la croissance de nombreuses plantes dont les fabacées, le persil, l’artichaut, etc.

L’allélopathie positive (lorsque les effets sont bénéfiques aux plantes)

On les appelle plantes compagnes, plantes utiles, c’est le compagnonnage dans le jardin potager principalement, mais aussi d’ornement.

Les plantes compagnes :

- L’ail avec l’oignon, les fraisiers, les tomates.

- Le céleri avec les choux, les poireaux, les haricots, les tomates.

- Les poivrons avec les aubergines, le persil, les tomates, les laitues.

- Les pomme de terre avec les haricots, le céleri, le souci officinal, l’ail.

- Les oignons avec la betterave, le concombre, les tomates, les carottes.

- Les tomates avec l’ail, les poireaux, les carottes, le basilic.

- Les fabacées avec les fraisiers poussent plus vite.

Les fabacées, plantes fixatrices d’azote enrichissant le sol, doivent être placées à proximité de plantes gourmandes en azote comme l’artichaut.

Les plantes qui protègent des maladies cryptogamiques :

Les liliacées ou alliacées et les brassicacées riches en soufre agissent comme la bouillie bordelaise. Par exemple : pour éviter l’ail de la cloque du pêcher, la pourriture grise du fraisier et la rouille des plantes cultivées.

L’absinthe protège le groseillier de la rouille.

La bardane et la sauge protègent la pomme de terre du mildiou.

Les plantes répulsives pour les bio agresseurs ;

La menthe, plante aromatique, émet de fortes odeurs répulsives pour les punaises et masquent la présence d’autres plantes, les protégeant de ce fait (chou et la noctuelle du chou). La menthe ne sera pas l’abri hivernal de la punaise et donc l’éloignera pour l’année suivante.

- Les œillets d'Inde sont des fleurs anti-pucerons : leurs feuilles et leurs racines dégagent une odeur qui fait fuir les insectes suceurs.

- La sauge est indispensable dans les jardins. Elle protège les choux et tous les brassicacées de leurs bio agresseurs (piéride et noctuelles) et elle les rend plus savoureux. A proximité des carottes elle éloigne la mouche de la carotte comme de la tomate.

- La rue n’aime pas le basilic mais aime être à proximité des figuiers.

A proximité des rosiers et framboisiers, la rue chassera les scarabées et autres coléoptères. Près des tas de compost, la rue éloigne la mouche domestique et les taons.

- L’origan repousse les fourmis, les pucerons et les mouches.

Les plantes attractives dites plantes-pièges :

- Les dahlia, le pissenlit et surtout les capucines attirent le puceron noir (Aphis fabae) des fabacées (haricots, pois, fèves). Le puceron est alors détourné de la plante à protéger.

- L’aubergine attire les doryphores.

Il faut observer dans votre jardin, ces situations particulières et les multiplier à travers les planches du potager.

