La question jardin : Comment amender ma terre avant la mise en culture des légumes d’été ?

Martine de Bléré, nous demande comment amender sa terre avant la mise en culture des légumes d’été.

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine sur les amendements

Les amendements sont un apport d’éléments qui visent à améliorer la structure physique du sol. Ils seront différents suivant la texture du sol (argileuse ou sableuse) ou suivant sa richesse en calcaire et humus. Le but est d’apporter des éléments pour constituer des grumeaux qui permettront de lier les éléments du sol entre eux et offrir de nombreuses lacunes dans lesquelles se logeront l’air et l’eau. Ils peuvent également abaisser le pH du sol ou l’augmenter. Dans un sol, on va rechercher un pH variant de 6 à 7,2.

Les amendements peuvent être des amendements de “reconstruction” et des amendements d’entretien. Ces derniers assurent le réapprovisionnement du sol en matière utilisée par les cultures de l’année précédente.

La matière organique

On peut l’apporter sur un terrain nu en automne en forte quantité de l’ordre du kilogramme par m². L’évolution sera lente tout l’hiver.

On peut utiliser un fumier peu décomposé en terre argileuse (pour décompacter le sol) ou sableuse (pour créer des grumeaux, lier les éléments entre eux) ou en terre calcaire (pour abaisser le pH).

On peut l’incorporer dans le sol au printemps lors de la préparation avant la mise en culture mais en faible quantité de l’ordre de centaines de grammes au m².

Les différents amendements organiques :

- Le fumier de cheval, riche en graines, est à utiliser pour les terrains argileux mais il chauffe beaucoup lors du compostage. On l’utilise en hiver pour monter des couches chaudes (thermogènes)

- Le fumier de mouton est riche en matières organiques, très adapté pour les terrains lourds et argileux dont il améliore la structure : 5 kg par m².

- Le fumier de vache : Le plus facile à trouver. Il est idéal pour les sols légers.

- Le compost : signifie “engrais composé”. C’est un amendement organique à base de déchets d’origine végétale. Suite à la décomposition froide par des micro-organismes (bactéries, champignons, etc.), la matière organique.

- Les engrais verts : trèfle, vesce, pois fourrager, phacélie, féverole, seigle, avoine, ray-grass d'Italie, moutarde, colza. On les sème sur une parcelle nue ou cultivée. Une fois les semis levés et un peu avant la floraison, les engrais verts sont coupés, broyés et enfouis à faible profondeur dans les 10 premiers cm du sol.

Le calcaire

La marne est une roche sédimentaire broyée avec de la terre argileuse pour favoriser la formation des complexes argilo-calcaire. En terre humifère, elle est utilisée pour augmenter le pH d’une demi-valeur. Espacez les apports de 12 à 18 mois.

L'amendement minéral

A base de lithothamme, il s'emploie de préférence sur un sol à pH faible (acide) et neutre pour la création et l'entretien de toutes les plantations (fleurs, arbres, arbustes...). Il peut également être utilisé sur des sols alcalins, si le calcaire est peu ou pas assimilable.

100% d'origine marine, le lithothamme est un corail végétal qui améliore la structure, active les bactéries, neutralise les acides organiques et nitriques, favorise l'assimilation des éléments fertilisants, corrige les carences du sol et des plantes...

Dosage : 500 à 1000 kg/ha soit 50 à 100 g/m².

