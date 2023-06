La question jardin du jour : comment réussir la culture des aubergines au jardin ?

Antoine de Saint-Roch : Comment réussir la culture des aubergines au jardin ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

L’aubergine est une plante annuelle qui a besoin de chaleur. C’est l’une des raisons pour lesquelles au nord de la Loire, l’aubergine a souvent du mal à donner des fruits en pleine terre et plein air. C’est une plante de plein soleil qui nécessite une exposition chaude.

Les aubergines demandent des températures supérieures à 14°C même la nuit. Vous pouvez la préserver des nuits fraiches à l’aide de housses de tomates.

Plante très gourmande, elle s’adapte aussi bien aux sols calcaires qu’acides, mais il ne faut pas les planter au même endroit deux années consécutives (rotation de 3 à 4 ans) et pas non plus à proximité d’autres Solanacées.

C’est une plante originaire d’Asie méridionale, qui demande un sol chaud au moment de la plantation. En serre, le sol est chaud par contre en plein air il faut attendre fin mai, début juin pour les planter.

A la plantation, les plants doivent avoir 7 à 8 feuilles ou sinon être arrivés au stade ou le premier bouton est prêt à fleurir. Distance de plantation 50 à 60 cm en tous sens.

Supprimer progressivement les pousses de la base qui naissent à l’aisselle des feuilles jusqu’au niveau de la 6ème ou 7ème feuille. Etêter les 3 ou 4 rameaux des pousses supérieures pour favoriser le grossissement des fruits. Chacun ayant une feuille au-dessus de la deuxième ou troisième fleur.

L’aubergine demande de l’eau et un sol riche en humus.

Le paillage est à préconiser et un arrosage au goutte à goutte ou tuyau poreux.

La floraison a lieu du mois de juin au mois de septembre.

La récolte se fait 5 mois après le semis.