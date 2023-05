La question jardin du jour : je veux créer une mare dans mon jardin, quelles plantes aquatiques y installer ?

Arthur, de Savigny-en-Véron, veut créer un bassin. Quelles plantes aquatiques y installer ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Les plantes aquatiques sont des plantes dont la totalité du cycle biologique se réalise dans l'eau ou à sa surface et qui ne peuvent pas vivre hors de l’eau. On peut les différencier suivant leur lieu de vie :

Les plantes de rive.

Ce sont des plantes de terres humides ayant un système racinaire très pivotant ou rhizomateux permettant de fixer les berges ou talus. A 90%, elles sont à feuillage persistant réduisant ainsi l’érosion du sol en cas de fortes pluies, de vent intense. Beaucoup de ces plantes de rive sont des plantes dîtes hélophytes (la tête à l’air et les racines immergées).

On trouve des plantes à feuillage et port intéressants : Laîche (Carex Pendula), Carex elata Aurea, Eleocharis acicularis, Acorus gramineus Argentrianum, Bugle (Ajuga reptans)..

Les plantes à fleurs : reine des près ou fausse spirée (Filipendula ulmaria), Astilbe, Lobelie (Lobelia cardinalis).

Les plantes semi immergées et plantes immergées

Ce sont des espèces qui se développent dans des substrats gorgés d'eau mais dont les parties végétatives et florales sont le plus souvent émergées. Ce sont des plantes semi-aquatiques, palustres (de marais). Parmi celles-ci on trouve la Salicaire (Lithrum salicaria), l’Iris des marais (Iris pseudocorus), la Prêle (Equisetum) idéales pour pour un espace naturel.

Pour un bassin d’ornement : pensez au Potamogeton nodosus ! Les Potamots sont des plantes aquatiques, vivaces, à fleurs groupées en épi. Leurs feuilles supérieures sont flottantes et coriaces. Les autres sont minces et transparentes.

Les plantes hydrophytes.

Ces plantes ont besoin d’eau. Une plante hydrophyte est une plante qui vit dans l'eau (les bourgeons dormants et les feuilles sont dans l'eau) une bonne partie de l'année voire toute l'année. Les plantes les plus connues sont le nénuphar (Nymphaea alba), le lotus (Nelumbo nucifera), elles sont dites fixées ou enracinées. D’autres sont flottantes ou libres comme les lentilles d’eau (Lemna gibba).

Attention aux Plantes Exotiques Envahissantes : à ne surtout pas échanger ni planter et plutôt à détruire : Azolla fausse fougère - Cabomba de Caroline - Crassule de Helms - Egérie dense - Elodée à feuilles allongées - Elodée du Canada - Elodée de Nuttall - Grand Lagarosiphon - Lentille d’eau minuscule - Jussie à grandes fleurs - Jussie à petites fleurs - Lysichite jaune - Myriophylle du Brésil - Myriophylle à feuilles variées.

