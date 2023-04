La question jardin du jour : quelles plantes sont les moins gourmandes en eau ?

Ania de Saint-Etienne de Chigny : quelles plantes sont les moins gourmandes en eau ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Une plante a besoin d’eau pour vivre. La consommation en eau des plantes varie suivant les genres, les couleurs et texture du feuillage, le stade végétatif et le type d’enracinement.

Pour les plantes ayant des racines pivotantes qui s’enfoncent profondément dans le sol, les dessèchements racinaires superficiels sont inexistants.

Les plantes ayant des feuillages épais, des tiges gorgées d’eau sont capables de survivre avec des arrosages réduits et peu fréquents comme les Sempervivum, Sedum ou les Kalanchoés.

Les plantes dont les feuilles sont de couleur grisâtre car recouvertes d’une multitude de poils, supportent le soleil et demandent peu d’eau. Les feuilles à limbe étroit, lacinié ont une transpiration réduite et de ce fait, demandent moins d’eau qu’une plante à limbe large et entier comme par exemple la feuille du lilas. Parmi ces plantes, vous trouverez l’Anthémis, la Cinéraire maritime ou encore l’Helychrysum.

Les géophytes sont les plantes couramment appelées plantes bulbeuses qui ont une bonne stratégie d’adaptation suivant les conditions climatiques dont la sécheresse. Au cours de la « belle saison », avec des apports en eau et des température idéales, l’activité végétative est à son maximum. La plante assimile des éléments nutritifs et de l’eau dans ses organes de réserve souterrains. Lorsque l’eau manque, les parties aériennes se vident, fanent, entraînant les réserves vers l’organe souterrain. Elle semble disparaître. En fait, elle attend les pluies pour redémarrer son cycle végétatif. Plantes bulbeuses à floraison estivale intéressantes : Thulbagia, Alstromeria, Canna, Hemerocalle, Bégonia tubéreux retombant à petites fleurs.

Le stade végétatif : les plantes ont besoin d’eau et d’oxygène à la germination puis au fil des semaines, le développement nécessite de l’eau mais modérément. Par contre à la floraison, puis pour la mise à fruit et le grossissement du fruit il faudra beaucoup d’eau.

Une plante florale aura des besoins modérés en eau surtout si elle est de la famille des Fabacées (Pois de senteur) et ou des Astéracées (Rudbeckia – Bidens - Hélénium).

Les plantes d’orangerie :

Laurier rose, Myrte.

Les plantes grimpantes :

Dolichos lablab, Convolvulus mauritanicus, Ipomea tricolor.

Les plantes vivaces ;

Dianthus plumarius, Géranium X Rozonne, Limonium.

Plantes à feuillage :

Dichondra ‘Silver falls’, Dipladenia colonne, Dorotheanthus ‘Mezoo’, Gaura lindheimeri ‘Sparkle white’, Plectranthus ciliatus ‘Nico’, Plectranthus ciliatus‘Coloides variegata, Portulaca grandiflora ‘Happ y trails mix’, Phormium Senecio macroglossus Variegata’, Tradescantia ‘Purple heart’, Venidium‘arctotis ‘Flamme’ ou ‘Fire’.

