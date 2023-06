La question jardin du jour : quels insectes auxiliaires puis-je installer dans mon jardin ?

Agnès, d'Athée-sur-Cher vient d'emménager et son jardin est vide d'insectes. Elle veut savoir si elle peut apporter des auxiliaires et si oui lesquels.

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Les auxiliaires peuvent limiter les attaques des bio agresseurs.

Les auxiliaires sont des animaux classés dans le groupe des macro-organismes dans l’organigramme des moyens de bio contrôle. Ce sont les ennemis des ennemis des plantes.

Naturellement, ils existent dans nos milieux mais pas toujours dans nos jardins. En effet, les jardins nouvellement crées sont exempts de vie d’autant plus si le sol est imperméabilisé, les clôtures en matériaux inertes et les végétaux non autochtones.

Une haie nouvellement plantée atteindra un potentiel naturel d’auxiliaires 5 à 7 ans après sa plantation.

La présence et l’activité d’auxiliaires des plantes et des cultures dépend notamment de la présence de corridors, d’habitats et d’une diversité de ressources disponibles. Ainsi, dans un jardin, des herbes hautes, des pelouses non tondues au ras du sol, des mini prairies, des massifs de plantes vivaces saisonnières fleuries, des arbustes assureront le gîte et le couvert pour la plupart de ces insectes.

Apporter des auxiliaires, favoriser la protection biologique intégrée maintient et intensifie les équilibres écologiques et les chaînes alimentaires locales.

Non, ce n'est pas une guêpe ! C'est un syrphe, grand mangeur de pucerons ! © Getty - Marc Lievre / 500px

Il est possible d’acheter des auxiliaires auprès d’établissements spécialisés et agréés par les ministères de l’agriculture et de la transition écologique et énergétique.

Aujourd’hui, nous avons des enroulements de feuilles sur les fruitiers et des déformations de feuilles sur les rosiers, groseilliers provoqués par les pucerons. Dans ce cas, on peut agir avec des syrphes, des chrysopes, des coccinelles et des punaises mirides. Vous pouvez commander des larves de chrysopes que vous recevrez logées à l’abri de la lumière dans des coques de cacao ou sarrazin. Les coccinelles sont sous forme d’œufs ou larves.

Ce sont des êtres vivants ayant des milieux de vie spécifiques, la coccinelle a besoin d’eau, des températures de 16 à 22°, des graminées ou des haies pour y vivre. Les chrysopes dont l’adulte ne consomme que du pollen doit avoir des plantes fleuries très riches en pollen.

Les forficules (perce-oreilles) consomment les pucerons mais surtout les pucerons lanigères. Pour les maintenir dans un espace, il faut des herbes sèches. Les cantharides trouvent un hébergement dans les trèfles (prairie ou gazon mixte) et le fenouil (un pied dans le potager).

Les carabes vivent dans des espaces naturels non perturbés par l’homme, sous des arbustes avec un lit de feuilles). Ils consomment les limaces, escargots et larves de taupins.

Les forficules, les cantharides et les carabes ne s’achètent pas, ils sont naturellement présents dans nos jardins non perturbés.

Les arrosages, les piégeages, les collectes peuvent également limiter les dégâts. Il faut observer et être présent dans son jardin.