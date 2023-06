La question jardin du jour : quels paillages puis-je utiliser cet été dans mon potager ?

Michel de Sainte-Maure de Touraine : quels paillages puis-je utiliser cet été dans mon potager ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine sur les paillages d’été.

Dans le sens premier du terme, il s’agit de recouvrir le sol avec de la paille. Le paillage assure une sorte de couverture de protection en surface sur quelques centimètres d’épaisseur (en été 3 cm en moyenne).

Les consignes : apporter une couche adaptée au but recherché et ne pas enterrer le collet des végétaux.

Le paillage remplit plusieurs rôles selon l’époque d’utilisation. Pour l’été :

- il retient l’humidité du sol en été (limitant l’évaporation)

- il protège le sol du vent et des pluies battantes (limitant l’érosion et l’évaporation)

- il réduit les effets des températures extrêmes

- il limite le développement des adventices (limitant les pertes d’eau et la concurrence).

En moyenne pour un potager non paillé avec 25°C de température extérieure, il faut environ 20 litres d'eau/m² tous les 3 jours lorsque les plants sont en fructification (stade végétatif très gourmand en eau).

Pour un potager paillé avec 30°C, il faut environ 20 litres d'eau/m² tous les 6 jours.

Le choix du paillage sera fonction du lieu (potager ou jardin d’ornement) et des végétaux présents. De préférence, utilisez un paillage organique plutôt que minéral (pour maintenir la biodiversité et réduire les exportations).

Dans le potager :

- Paillage d’avoine : nuit à la croissance des abricotiers et des pêchers

- Paillage de seigle : limite la ramulariose des fraisiers

- Paillage de fougères : anti-limaces (aldéhyde), stimule la germination des arbres (Oléorésine), protège les plantes des maladies cryptogamiques

- Paillage de chanvre : protège les choux des papillons blancs, les salades des gastéropodes et favorise la croissance des plantes en perturbant le développement des micro-organismes pathogènes du sol.

- Paillage de feuilles de chêne : éloigne les limaces, protège les radis, les choux des altises et des chenilles défoliatrices.

Des cartons (sans colle ni encre) peuvent être utilisés, sans oublier les résidus de culture. Après avoir coupé un chou, une salade, les pieds de haricots en fin de récolte, s’ils ne sont pas atteints de parasites, il est préconisé de les étaler dans les inter-rangs. Les feuilles de consoude, de tanaisie, de rhubarbe sont des paillages dits utiles ponctuellement. Les tontes des allées enherbées une fois séchées peuvent être utilisées en paillage.

Sachez qu’un jardin potager produit en moyenne 200 kg / an de déchets verts divers. Ils peuvent être en été d’excellents paillages.